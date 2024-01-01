Далекобійники в ЄС з нового року зберігатимуть дані праці і відпочинку за 1344 години + 1 день

Нинішнє зобов’язання про надання таких даних за 28 днів скасовується 31 грудня 2024 року. Нове доповнення в так званий Пакет мобільності Євросоюзу, пише dako.de, вводиться в дію на підставі статті 36 Регламенту (ЕС) для впорядкування умов праці та відпочинку водіїв.

З набранням чинності цієї вимоги служби контролю ЄС мають право вимагати, а водій зобов’язаний подати вже в перший день дії такої норми дані за вказаний період, починаючи з 5 листопада. Усі відомості мають бути зафіксовані на картці водія цифрового тахографа або у вигляді відповідного видруку.

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Головна мета такого нововведення полягає в тому, щоб зменшити відсутність водіїв удома й убезпечити їм результативний відпочинок. Із зафіксованих на картці цифрового тахографа або з відповідних роздруківок буде добре видно час роботи та час відсутності водія за кермом. Це зіставляється й робиться відповідний висновок.

Експерти Авто24 уважно вивчили ці документи й прийшли до висновку, що зберігання даних і подача їх органу перевірки за попередні 56 днів не сповна відповідає тому, що поширюється в багатьох ЗМІ. У зазначеній статті 36 Регламенту (ЕС) мова дійсно йде про 56 днів, але...

Відповідно до офіційних роз’яснень та коментарів розробників норми є суттєве уточнення – там насправді діє формула 1+56.

Таким чином, не за 56 днів дані мають зберігатися у водія, а за 56 + 1 день. Колаж: Авто24

"Розширення обов’язку передбачає мати з собою дані до 1 + 56 днів: з 31 грудня 2024 року докази за поточний день і попередні 56 календарних днів необхідно мати при собі під час поїздок, які потребують запису", – уточнює Біргіт Россбах з Торгово-промислової палати Німеччини (IHK Bodensee-Oberschwaben).

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Хай там як, але нова норма покликана захищати водіїв від непомірної експлуатації роботодавцями та дбає про безпеку на дорогах. І це зрозуміло, оскільки після здорового та змістовного відпочинку водій матиме кращу реакцію та поліпшену уважність в керуванні автомобілем: повна концентрація впливатиме на особисту безпеку та не наражатиме на небезпеку інших учасників дорожнього руху.