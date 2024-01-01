У ЄС набули чинності зміни щодо тахографів, не забули і про штрафи

Таким чином, попередній Регламент ЄС 561/2006 втратив чинність. Зроблено черговий крок до покращення дотримання правил використання тахографів та створення рівних умов серед перевізників. Однак чи найголовнішою метою є прагнення покращити умови праці водіїв у всьому ЄС.

Саме ці знакові постулати рейтинговий європейський ресурс kam-bus.info поставив в пріоритеті такої новини. Загалом там всі ключові зміни описано в чотирьох основних коротких розділах.

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В першому розділі йдеться про транскордонне виконання вироків, що вже вступило в дію. Відтепер влада будь-якої держави-члена ЄС може накладати штрафи за правопорушення, пов'язані з тахографами, незалежно від того, де скоєно правопорушення, у тому числі й у третіх країнах. Раніше штрафи могли бути накладені лише у країні, де було зафіксовано правопорушення.

Другий розділ розповідає про продовження терміну нагляду. Процедура передбачає з 1 січня 2025 року контроль на дорогах, що охоплюватиме правопорушення за останні 56 днів замість колишніх 28 днів. Це дозволить ретельніше контролювати дотримання водієм правил використання тахографа.

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Третій розділ стосується гнучкості пасажирських перевезень. Норми вже вступили в дію і спрямовані для водіїв, які беруть участь у нерегулярних пасажирських перевезеннях. Тепер водії можуть розділити свою 45-хвилинну перерву на дві перерви тривалістю не менше 15 хвилин кожну. Вони також можуть продовжити свій робочий день на строк до однієї години за певних умов, якщо це не ставить під загрозу безпеку дорожнього руху чи умови праці водіїв.

Четвертий розділ присвячено цифровим спискам і тахографом. Повідомляється, що ЄС працює над зацифруванням пасажирських маніфестів та оновленням тахографів для реєстрації типу пасажирського транспорту (регулярного чи епізодичного), що спростить процедури дотримання та правозастосування. Це ще більше полегшить нагляд та знизить адміністративне навантаження на водіїв та перевізників.