Водіїв вантажівок визнали особливо небезпечними: в якій країні

Пенсійна реформа щодо підвищеного віку виходу на заслужений відпочинок ще в процесі розробки, нова нормативна база буде запроваджена з 2027 року. Пенсійний поріг для кандидатів у пенсіонери зросте на два роки та дає право на соціальне забезпечення з 67-річного віку.

Щоправда, водіїв вантажівок це не стосуватиметься, про що повідомляє транспортне видання 40ton.net. З приводу цієї професійної категорії зміни мають протилежний зміст – на пенсію водії виходитимуть значно раніше. Як з’ясувалося, Міністерство соціального забезпечення Іспанії готує норми, що відносять водіїв вантажівок до особливо небезпечних професій.

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За словами міністра МСЗ Іспанії Ельми Саїз Дельгадо, нові норми дійсно це передбачають і віднесення водіїв вантажівок до особливо небезпечних професій уже неминуче. Це пов’язано з тим, що з віком така категорія людей втрачає пильність і наражається на небезпеку постраждати частіше, ніж люди інших професійних категорій.

Підраховано, що водій вантажівки старше 55 років має втричі більше шансів постраждати від нещасного випадку, ніж його ровесник, зайнятий в іншій галузі. Тому до цієї професії слід ставитися як до особливо небезпечної.

В Іспанії гарні дороги, але самовпевнено покладатися на багаторічний досвід і втрачати уважність не варто. Фото з сайту publicacionesdelsur.b-cdn.net

Щоб виправдати таку зміну, іспанці вказують на дуже високий рівень аварійності в секторі автомобільного транспорту. На цій підставі водії отримають право дострокового виходу на пенсію за кількістю років роботи за фахом. Вік вже остаточно визначено: іспанські шофери можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо вони пропрацювали в секторі вантажних перевезень не менше двох десятиліть.

Щодо водіїв автобусів, то пасажирський транспорт поки в документах пенсійної реформи ніде не фігурує.

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Загалом професія водія є однією з найнебезпечніших у світі. Про це свідчить статистика різних країн, починаючи від наших сусідів у Польщі до США. Скажімо, американська статистика вважає одним з найжахливіших періодів в сегменті автоперевезень 2016 рік. Тоді водії вантажівок "загинули на виробництві" у 786 нещасних випадках. З них 632 ДТП, решта – "інші події". Це був найгірший результат серед усіх галузей з приростом 48% до такого ж трагічного для сектору автоперевезень 2009 року.

Україна не виняток. Торік через виробничий травматизм кількість потерпілих на транспорті через нещасні випадки зі смертельним наслідком за 10 місяців сягнула 12,2% від загального обсягу.