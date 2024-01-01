Водителей грузовиков признали особо опасными: в какой стране

Пенсионная реформа относительно повышенного возраста выхода на заслуженный отдых еще в процессе разработки, новая нормативная база будет введена с 2027 года. Пенсионный порог для кандидатов в пенсионеры вырастет на два года и дает право на социальное обеспечение с 67-летнего возраста.

Правда, водителей грузовиков это не будет касаться, о чем сообщает транспортное издание 40ton.net. По поводу этой профессиональной категории изменения имеют противоположный смысл – на пенсию водители будут выходить значительно раньше. Как выяснилось, Министерство социального обеспечения Испании готовит нормы, относящие водителей грузовиков к особо опасным профессиям.

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По словам министра МСЗ Испании Эльмы Саиз Дельгадо, новые нормы действительно это предусматривают и отнесение водителей грузовиков к особо опасным профессиям уже неизбежно. Это связано с тем, что с возрастом такая категория людей теряет бдительность и подвергается опасности пострадать чаще, чем люди других профессиональных категорий.

Подсчитано, что водитель грузовика старше 55 лет имеет втрое больше шансов пострадать от несчастного случая, чем его ровесник, занятый в другой отрасли. Поэтому к этой профессии следует относиться как к особо опасной.

В Испании хорошие дороги, но самоуверенно полагаться на многолетний опыт и терять внимательность не стоит. Фото с сайта publicacionesdelsur.b-cdn.net

Чтобы оправдать такое изменение, испанцы указывают на очень высокий уровень аварийности в секторе автомобильного транспорта. На этом основании водители получат право досрочного выхода на пенсию по количеству лет работы по специальности. Возраст уже окончательно определен: испанские шоферы могут выйти на пенсию в 50 лет, если они проработали в секторе грузовых перевозок не менее двух десятилетий.

Что касается водителей автобусов, то пассажирский транспорт пока в документах пенсионной реформы нигде не фигурирует.

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В целом профессия водителя является одной из самых опасных в мире. Об этом свидетельствует статистика разных стран, начиная от наших соседей в Польше до США. Скажем, американская статистика считает одним из самых ужасных периодов в сегменте автоперевозок 2016 год. Тогда водители грузовиков "погибли на производстве" в 786 несчастных случаях. Из них 632 ДТП, остальные – "другие события". Это был худший результат среди всех отраслей с приростом 48% к такому же трагическому для сектора автоперевозок 2009 году.

Украина не исключение. В прошлом году из-за производственного травматизма количество пострадавших на транспорте из-за несчастных случаев со смертельным исходом за 10 месяцев достигло 12,2% от общего объема.