Друга версія тахографа для комерційних автомобілів почала поетапне входження у процес автоперевезень країнами Євросоюзу зовсім не так, як планувалося…

За задумом Єврокомісії, з 21 серпня 2023 року всі вперше зареєстровані комерційні транспортні засоби для міжнародних перевезень, загальна вага яких понад 3,5 тони, повинні бути оснащені так званими розумними тахографами другого покоління G2V2.

Однак після настання цієї дати масового встановлення нових тахографів не відбулося.

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Редакція Авто24 ретельно проаналізувала причини та встановила: головним винуватець затримки є нестача самих приладів.

Хотіли як краще, а вийшло… як у нас

Пробуксовка з впровадженням нового покоління тахографів G2V2 не критична. Експерти Авто24 вважають, що нинішній збій позначиться лише на першому етапі з трьох запланованих. Далі процес має піти швидше і накладок не буде.

При наявності в машині тахографа G2V2 (SMT2) водіям-далекобійникам такою червоно-білою кельмою махатимуть рідше: поліцейський віддалено буде знімати дані про вагу, вантаж, маршрут, кількість годин водія за кермом, тривалість його відпочинку тощо. Фото: Spiegel, Свен Хоппе/DPA

Поетапний графік заміни тахографів:

21 серпня 2023 р. – обов’язкове встановлення тахографів у нові та вперше зареєстровані у ЄС вживані автомобілі, які працюють у міжнародних перевезеннях;

– обов’язкове встановлення тахографів у нові та вперше зареєстровані у ЄС вживані автомобілі, які працюють у міжнародних перевезеннях; 31 грудня 2024 р. – завершення першого етапу обміну. З 1 січня 2025 року всі аналогові та цифрові тахографи, виготовлені до червня 2019 року та встановлені в транспортних засобах, що використовуються для міжнародних перевезень, повинні бути замінені на нові смарт-тахографи першої або другої версії;

– завершення першого етапу обміну. З 1 січня 2025 року всі аналогові та цифрові тахографи, виготовлені до червня 2019 року та встановлені в транспортних засобах, що використовуються для міжнародних перевезень, повинні бути замінені на нові смарт-тахографи першої або другої версії; 19 серпня 2024 р. – завершення другого етапу обміну. З цього моменту вантажівки, які використовуються в міжнародних перевезеннях, повинні будуть оснащуватися новими тахографами другої версії;

– завершення другого етапу обміну. З цього моменту вантажівки, які використовуються в міжнародних перевезеннях, повинні будуть оснащуватися новими тахографами другої версії; 1 липня 2026 р. – завершальний етап змін. З цього дня набуде чинності вимога щодо нових тахографів у перевезеннях бусів, тобто автомобілів повною масою від 2,5 до 3,5 т. Правила стосуються міжнародних перевезень вантажів.

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Звісно, серпень 2023 року є найгучнішим терміном, оскільки він початковий. Але одна з головних очікуваних функцій нових тахографів у вигляді сигналу безпеки через супутниковий зв’язок Galileo відсутня. Ця функція в процесі розробки і тестування. Європейська комісія змушена прийняти рішення і рекомендувати тимчасово ставити так звані "перехідні тахографи". Це ті самі пристрої з усіма функціями другого покоління, але без супутникового сигналу.

Інтелектуальний тахограф версії SMT2 відносно SMT1 містить додаткові функції, з-поміж яких автоматична реєстрація перетину кордону. Фото: inelo.com

В подальшому їх замінювати не доведеться, потрібно буде здійснити лише оновлення системи авторизованим постачальником послуг, тобто перепрошити.

Щоправда, нестача навіть "перехідних тахографів" вплинула на процес впровадження SMT2. Їх не встигають випускати. І це вже вилилося у проблему.

Вантажівка має працювати, а не стояти на приколі

Будемо виходити з того, що ватажний автомобіль будь-якої розмірної групи варто розцінювати як інструмент для заробляння грошей. Отож, він має працювати, а не простоювати через відсутність якогось там інноваційного приладу – це не настільки життєво важливий агрегат, щоб автомобіль байдикував.

Проблема постала не лише перед автогосподарствами всіх форм власності і форм ведення бізнесу, але й перед урядами мало не всіх європейських країн. Втім, цього слід було чекати, оскільки Європа практично не підготувалася до 21 серпня.

Відмінність Smart Tacho 2 від попередника Tacho 1:

розширення GNSS для включення запису перетину кордону;

інтерфейс ITS зі зв'язком Bluetooth;

розширення записаних даних;

DSRC тепер також передає час водіння.

За підсумками зустрічі CORTE (Конфедерація організацій захисту на автомобільний транспорт) у Брюсселі спеціалісти компанії Inelo ще 30 червня у себе на сторінці зазначили, що нові тахографи G2V2 готові поставляти лише два виробники: Continental і Stoneridge, які отримали всі необхідні сертифікати.

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Зрозуміло, що на початковому етапі сповна задовольнити потреби Європи ці компанії не спроможні, але далі процес піде. Втім, щодо ціни на ці прилади навіть серед літа була невизначеність, її обіцяли озвучити лише під кінець серпня. Ці та інші чинники спричинили гальмівний процес і поставили бізнес перед цілим рядом проблем.

Потрібно віддати належне уряду Швеції. Там вирішили, що старі тахографи в нових автомобілях не повинні призводити до штрафу. Головне, що там не будуть штрафувати власників та водіїв нових зареєстрованих транспортних засобів, якщо "в автомобілі немає нової версії тахографа", оскільки цей прилад "недоступний на ринку в достатній кількості".

"На жаль, галузь наразі не може дотримуватися правил, тому що немає нових тахографів. Неприпустимо, щоб нові транспортні засоби стояли на місці, поки не буде готових до встановлення нових тахографів", – зазначив міністр інфраструктури та житлового будівництва Андреас Карлсон.

Протягом пільгового періоду правоохоронні органи не повинні застосовувати штрафи до компаній за експлуатацію зареєстрованих після 21 серпня транспортних засобів з пристроями SMT1. Фото: dako.de

Уряд Швеції вніс поправку до постанови, яка означає, що "протягом періоду з 21 серпня 2023 р. по 31 січня 2024 р. на території країни не накладатимуть штрафні збори за транспортний засіб без тахографа, як того вимагають правила ЄС".

Аналогічно вчинили у Норвегії. Щоправда, там термін змістили всього на місяць.

"Адміністрація державних доріг Норвегії розуміє, що для галузі складно вкластися в кінцевий термін, і тому не буде санкціонувати порушення вимог щодо нового тахографа до 30 вересня 2023 року для національного транспорту в Норвегії. Це відповідає дискусіям, які ЄС проводив з державами-членами", – йдеться в офіційному повідомленні цього відомств.

Окрім Швеції та Норвегії, рішення про пільгові періоди також прийняли Німеччина та Іспанія.

Експерти Авто24 звернули увагу на одну суттєву деталь: першими про пільговий період заговорили та його впровадили Швеція та Німеччина – два наймасштабніші центри автомобілебудування Європи. Саме там сконцентровано випуск не тільки магістральної техніки для міжнародних перевезень, але й причіпних систем до них.

Ті ж Scania та Volvo зі Скандинавії, Mercedes-Benz, MAN, DAF та інші з німецького довкілля важко уявити без визнаних автоперевізниками напівпричепів та причепів з логотипами Schmitz, Kronе, Kögel, Kässbohrer чи інших виробників. Вочевидь, уряди згаданих країн не могли змиритися за тим, що відсутність якогось невеличкого приладу змусить сучасну техніку найвищого екологічного формату простоювати.

Мова йде не тільки про втрати виробників, перевізників, логістичних компаній, але й про припинення відрахувань в бюджет. Отож, запровадити пільговий період і дозволити ставити тахографи першого покоління на зареєстровані після 21 серпня нові автомобілі цілком виправданий крок.

Думається, ось-ось таке рішення приймуть уряди Франції та Італії – виробники вантажівок Renault та Iveco, а також перевізники дають відчутне поповнення в бюджети своїх країн.

Законні рішення стають незаконними

В інших країнах Європи поки що чітко прописана норма встановлення на нові, зареєстровані після 21 серпня машини, саме приладів другого покоління G2 (SMT2).

Німеччина, Іспанія, Норвегія та Швеція вже ввели на території своїх країн пільговий період. Фото: DHL

Отож згадані національні перевізники, при перетині кордону зі старими пристроями на нових автомобілях підпадають під дію всеєвропейської нормативної бази і стають порушниками. Їх на законних підставах будуть штрафувати, оскільки постанови окремих урядів носять місцевий характер.

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З цього приводу дуже серйозну заяву зробила Асоціація міжнародних автоперевізників IRU. Там з розумінням поставилися до проблеми з затримкою поставок пристроїв SMT2 і надіслали у Європейську комісію свої пропозиції. Їх суть зводиться до одного – рекомендувати державам-членам надати пільговий період до кінця 2023 року, щоб запобігти блокуванню десятків тисяч нових вантажівок і міжміських автобусів.

"Наш сектор з нетерпінням чекав на інтелектуальний тахограф версії два. Окрім інших переваг, його нові функції можуть зменшити кількість перевірок на дорозі та покращити умови роботи водіїв і правоохоронців. Але затримки з поставками нових тахографів можуть заблокувати реєстрацію від 20 000 до 40 000 транспортних засобів до кінця 2023 року", – зазначила у своєму коментарі щодо ситуації Директор IRU з адвокації ЄС Ралука Маріан.