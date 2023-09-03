Вторая версия тахографа для коммерческих автомобилей начала поэтапное вхождение в процесс автоперевозок по странам Евросоюза совсем не так, как планировалось…

По замыслу Еврокомиссии, с 21 августа 2023 все впервые зарегистрированные коммерческие транспортные средства для международных перевозок, общий вес которых свыше 3,5 тонны, должны быть оснащены так называемыми разумными тахографами второго поколения G2V2.

Однако после наступления этой даты массовой установки новых тахографов не произошло.

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Редакция Авто24 тщательно проанализировала причины и установила: главным виновником задержки является недостаток самих приборов.

Хотели как лучше, а получилось… как у нас

Пробуксовка с использованием нового поколения тахографов G2V2 не критична. Эксперты Авто24 считают, что нынешний сбой отразится только на первом этапе из трех запланированных. Дальше процесс должен пойти быстрее, и накладок не будет.

При наличии в машине тахографа G2V2 (SMT2) водителям-дальнобойщикам таким красно-белым мастерком будут махать реже: полицейский отдаленно будет снимать данные о весе, грузе, маршруте, количестве часов водителя за рулем, продолжительности его отдыха и т.д. Фото: Spiegel, Свен Хоппе/DPA

Поэтапный график замены тахографов:

21 августа 2023 г. – обязательная установка тахографов в новые и впервые зарегистрированные в ЕС подержанные автомобили, работающие в международных перевозках;

– обязательная установка тахографов в новые и впервые зарегистрированные в ЕС подержанные автомобили, работающие в международных перевозках; 31 декабря 2024 г. – завершение первого этапа обмена. С 1 января 2025 г. все аналоговые и цифровые тахографы, изготовленные до июня 2019 г. и установленные в транспортных средствах, используемых для международных перевозок, должны быть заменены на новые смарт-тахографы первой или второй версии;

– завершение первого этапа обмена. С 1 января 2025 г. все аналоговые и цифровые тахографы, изготовленные до июня 2019 г. и установленные в транспортных средствах, используемых для международных перевозок, должны быть заменены на новые смарт-тахографы первой или второй версии; 19 августа 2024 г. – завершение второго этапа обмена. С этого момента грузовики, используемые в международных перевозках, должны будут оснащаться новыми тахографами второй версии;

– завершение второго этапа обмена. С этого момента грузовики, используемые в международных перевозках, должны будут оснащаться новыми тахографами второй версии; 1 июля 2026 г. – завершающий этап перемен. С этого дня вступит в силу требование новых тахографов в перевозках бусов, то есть автомобилей полной массой от 2,5 до 3,5 т. Правила касаются международных грузовых перевозок.

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Конечно, август 2023 года является самым знаковым термином, поскольку он начальный. Но одна из главных ожидаемых функций новых тахографов в виде сигнала безопасности из-за спутниковой связи Galileo отсутствует. Эта функция в процессе разработки и тестирования. Европейская комиссия вынуждена принять решение и рекомендовать временно ставить так называемые "переходные тахографы". Это те же устройства со всеми функциями второго поколения, но без спутникового сигнала.

Интеллектуальный тахограф версии SMT2 относительно SMT1 содержит дополнительные функции, включая автоматическую регистрацию пересечения границы. Фото: inelo.com

В дальнейшем их заменять не придется, нужно будет осуществить только обновление системы авторизованным поставщиком услуг, то есть извиниться.

Правда, нехватка даже "переходных тахографов" повлияла на процесс внедрения SMT2. Их не успевают выпускать. И это уже вылилось в проблему.

Грузовик должен работать, а не стоять на приколе

Будем исходить из того, что автомобильный автомобиль любой размерной группы следует расценивать как инструмент для зарабатывания денег. Следовательно, он должен работать, а не простаивать из-за отсутствия какого-то там инновационного прибора – это не столь жизненно важный агрегат, чтобы автомобиль бездельничал.

Проблема встала не только перед автохозяйствами всех форм собственности и форм ведения бизнеса, но и перед правительствами почти всех европейских стран. Впрочем, этого следовало ожидать, поскольку Европа практически не подготовилась к 21 августа.

Отличие Smart Tacho 2 от предшественника Tacho 1:

расширение GNSS для включения записи пересечения границы;

интерфейс ITS со связью Bluetooth;

расширение записанных данных;

DSRC теперь также передает время вождения.

По итогам встречи CORTE (Конфедерация организаций защиты на автомобильном транспорте) в Брюсселе специалисты компании Inelo еще 30 июня у себя на странице отметили, что новые тахографы G2V2 готовы поставлять только два производителя: Continental и Stoneridge, получившие все необходимые сертификаты.

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Понятно, что на начальном этапе вполне удовлетворить потребности Европы эти компании не способны, но дальше процесс пойдет. Впрочем, относительно цены на эти приборы даже среди лета была неопределенность, ее обещали озвучить только к концу августа. Эти и другие факторы повлекли за собой тормозной процесс и поставили бизнес перед целым рядом проблем.

Нужно отдать должное правительству Швеции. Там решили, что тахографы старого поколения в новых автомобилях не должны приводить к штрафу. Главное, там не будут штрафовать владельцев и водителей новых зарегистрированных транспортных средств, если "в автомобиле нет новой версии тахографа", поскольку этот прибор "недоступен на рынке в достаточном количестве".

"К сожалению, отрасль пока не может соблюдать правила, потому что нет новых тахографов. Недопустимо, чтобы новые транспортные средства стояли на месте, пока не будут готовы к установке новых тахографов", – отметил министр инфраструктуры и жилищного строительства Андреас Карлсон.

В течение льготного периода правоохранительные органы не должны применять штрафы к компаниям за эксплуатацию зарегистрированных после 21 августа транспортных средств с устройствами SMT1. Фото: dako.de

Правительство Швеции внесло поправку к постановлению, которое означает, что "в течение периода с 21 августа 2023 г. по 31 января 2024 г. на территории страны не будут налагаться штрафные сборы за транспортное средство без тахографа, как того требуют правила ЕС".

Аналогично поступили в Норвегии. Правда, там термин сместили всего на месяц.

"Администрация государственных дорог Норвегии понимает, что для отрасли сложно уложиться в конечный срок, и поэтому не будет санкционировать нарушение требований нового тахографа до 30 сентября 2023 года для национального транспорта в Норвегии. Это соответствует дискуссиям, которые ЕС проводил с государствами-членами", – говорится в официальном сообщении этого ведомств.

Кроме Швеции и Норвегии, решение о льготных периодах приняли Германия и Испания.

Эксперты Авто24 обратили внимание на одну существенную деталь: первыми о льготном периоде заговорили и его внедрили Швеция и Германия – два самых масштабных центра автомобилестроения Европы. Там сконцентрирован выпуск не только магистральной техники для международных перевозок, но и прицепных систем к ним.

Те же Scania и Volvo из Скандинавии, Mercedes-Benz, MAN, DAF и другие из околонемецкого региона трудно представить без признанных автоперевозчиками полуприцепов и прицепов с логотипами Schmitz, Kronе, Kögel, Kässbohrer или других производителей. Очевидно, правительства упомянутых стран не могли смириться с тем, что отсутствие какого-то небольшого прибора заставит современную технику высочайшего экологического формата простаивать.

Речь идет не только о потерях производителей, перевозчиков, логистических компаний, но и о прекращении отчислений в бюджет. Ввести льготный период и позволить ставить тахографы первого поколения на зарегистрированные после 21 августа новые автомобили вполне оправданный шаг.

Думается, вот-вот такое решение примут правительства Франции и Италии – производители грузовых автомобилей Renault и Iveco, а также перевозчики дают ощутимое пополнение в бюджеты своих стран.

Законные решения становятся незаконными

В других странах Европы пока четко прописана норма установки на новые, зарегистрированные после 21 августа машины, именно приборы второго поколения G2 (SMT2).

Германия, Испания, Норвегия и Швеция уже ввели на территории своих стран льготный период. Фото: DHL

Поэтому упомянутые национальные перевозчики при пересечении границы со старыми устройствами на новых автомобилях подпадают под действие всеевропейской нормативной базы и становятся нарушителями. Их на законном основании будут штрафовать, поскольку постановления отдельных правительств носят местный характер.

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На этот счет очень серьезное заявление сделала Ассоциация международных автоперевозчиков IRU. Там с пониманием отнеслись к проблеме с задержкой поставок устройств SMT2 и направили в Европейскую комиссию свои предложения. Их суть сводится к одному – рекомендовать государствам-членам предоставить льготный период до конца 2023 года, чтобы предотвратить блокировку десятков тысяч новых грузовиков и междугородных автобусов.

"Наш сектор с нетерпением ждал интеллектуального тахографа версии два. Кроме других преимуществ, его новые функции могут уменьшить количество проверок на дороге и улучшить условия работы водителей и правоохранителей. Но задержки с поставками новых тахографов могут заблокировать регистрацию от 20 000 до 40 000 транспортных средств до конца 2023 года", – отметила в своем комментарии по ситуации Директор IRU по адвокации ЕС Ралука Мариан.

Прошло две недели. Окончательного решения по этому поводу так и не принято. Знающие люди говорят, что вот-вот Еврокомиссия станет на сторону автоперевозчиков. Однако затягивание вредит пока Евросоюзу.