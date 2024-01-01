Нужны ли новые тахографы для украинских перевозчиков с начала 2025 года

До конца 2024 года текущего года грузовые транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза до 21 августа 2023 года и осуществляющие международные перевозки в ЕС, должны быть оборудованы интеллектуальными тахографами второго поколения (Smart Tacho 2).

"В соответствии с законодательством ЕС (Пакета мобильности) требование по замене тахографов на новое поколение SMART-1 и SMART-2 с определенными установленными сроками касается европейских транспортных компаний", – сообщает на своей странице в Telegram-канале АсМАП Украины.

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Перевозчики третьих стран, в том числе Украины, руководствуются ЕСТР (Европейским соглашением о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки). В этот документ "не внесены изменения относительно требования оборудования транспортных средств такими тахографами, как это было при введении в 2010 году цифровых тахографов на замену аналоговых", – уверены в АСМАП.

В то же время некоторые польские чиновники считают, что грузовые автомобили третьих стран должны иметь такие же тахографы, как и европейские транспортные компании, хотя такая норма ни в одном документе не прописана. И это уже создает конфликтную ситуацию, поскольку контролирующие органы Польши могут принимать карательные финансовые санкции к перевозчикам с украинской регистрацией.

В Польше за работу на старом тахографе и игнорированием нового прибора учета рабочего времени и отдыха водителя украинского перевозчика могут оштрафовать на 10 000 злотых, что в конвертации соответствует сумме в 100 000 гривен.

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Однако это только половина фискальных мер к перевозчику. При отсутствии тахографа нового образца транспортная инспекция имеет право в ходе выяснения такого факта запретить дальнейшее движение грузовика. Автомобиль выводится на специальную площадку без предоставления резервного тягача.