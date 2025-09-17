Полиция оштрафовала водителя Porsche Cayenne за отсутствие тахографа

Этот "автопоезд" немецкие патрульные остановили для осмотра на обочине дороги возле стоянки Rottal-Ost на немецкой автомагистрали A3. К внедорожнику был прицеплен трехосный прицеп, на котором перевозились два автомобиля Volkswagen.

Водитель автопоезда пострадал из-за отсутствия тахографа, сообщила на своей ФБ-странице Полиция Нижней Баварии (Polizei Niederbayern).

Читайте также На легкий коммерческий транспорт LCV необходимо установить тахографы: когда именно

Обычно тахограф даже для тяжелых внедорожников не нужен. Но когда авто буксирует прицеп и осуществляет коммерческие перевозки, то это уже предпринимательская деятельность в сегменте грузовых перевозок.

Кроме тахографа, водитель на Porsche с таким прицепом должен иметь карточку тахографа, что фиксирует рабочее время и режим отдыха.

Фото: Polizei Niederbayern

Такое законное требование – соблюдать перерывы в работе и иметь время на отдых. Если тахограф и карточка водителя к тахографу отсутствуют, то это уже расценивается как правонарушение.

В этом же случае патрульные увидели ряд правонарушений – "три в одном": нет тахографа, перегруженный прицеп и перегруженный фаркоп. И 44-летний водитель черного Cayenne в Германии за это поплатился.

Читайте также Подержанные Porsche Cayenne продаются за смешные деньги

Полиция попросила водителя предъявить для проверки тахограф и карточку. Однако у владельца Porsche не было такого устройства. Далее выяснился целый ряд несоответствий.

Во-первых, грузоподъемность прицепа была превышена. Во-вторых, нагрузка на головку фаркопа внедорожника также имела превышение. Уже этого оказалось достаточно для запрета дальнейшего движения.

Читайте также Цены на новые Porsche Cayenne значительно выросли

Водителю Porsche порекомендовали поискать другой внедорожник для прицепа, который имел бы тахограф и более высокий индекс допустимой грузоподъемности.

Правда, советы и рекомендации не освободили водителя от штрафа. Какого размера он был наложен, немецкая полиция не уточнила.

Если это было бы в Украине, то водителю такой машины патрульный мог бы упрекнуть разве что за отсутствие в водительском удостоверении соответствующей категории, поскольку по фото видно, что максимальная масса прицепа вместе с двумя автомобилями превышает 750 кг. И к тому же суммарная масса автопоезда превышает 3500 кг и ось здесь не одна и не две, что требует открытой категории BE.