Что должно быть в автомобильной аптечке

У AUTO-Consulting проверили, какой штраф предусмотрен за отсутствие аптечки и главное - как правильно укомплектовать аптечку, которая действительно поможет при ДТП.

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В соответствии с ПДД Украины, эксплуатация авто без аптечки, знака аварийной остановки или исправного огнетушителя запрещена. На практике полиция часто квалифицирует это как техническую неисправность по ч.1 ст. 121 КУоАП, что предусматривает штраф 340 грн, а для пассажирского транспорта - 680 грн.

В то же время отсутствие любого из этих предметов в вашем авто не является технической неисправностью, и такая ситуация подпадает под действие ст. 125 КУоАП - “другие нарушения ПДД”, которые влекут за собой такой вид наказания как предупреждение. То есть, на самом деле на сегодня не предусмотрено отдельного штрафа и ответственности за отсутствие огнетушителя, знака или аптечки для частных водителей.

Но с точки зрения собственной безопасности на дороге - ситуация кардинально обратная. Журналисты поинтересовались мнением парамедика Игоря Коверзнева, врача бригады экстренной медицинской помощи г. Киева., который ежедневно выезжает на помощь при ДТП, что именно надо положить в аптечку в авто, чтобы действительно помочь себе и пассажирам в дороге.

Согласно требованиям ДСТУ 3961-2000, в машине должен быть набор бинтов, пластырей, ножницы, жгут и перчатки. Но этого недостаточно, чтобы оказать домедицинскую помощь в первые минуты после происшествия. Из практики оказания помощи при ДТП врач рекомендует обязательно добавить современный кровоостанавливающий турникет и бандаж. После покупки обязательно необходимо ознакомиться с алгоритмами использования средств, а еще лучше - посетить курс по оказанию домедицинской помощи при ДТП. Ведь даже самый надежный турникет не сработает, если вы не знаете как им пользоваться.

На случай распространенной травмы от разбитого стекла, положите в аптечку пинцет для извлечения мелких осколков и различные дезинфицирующие средства. Помним - мы не трогаем большие осколки стекла в теле до приезда скорой. Мы фиксируем их и ждем квалифицированную помощь. Также пригодится армированный скотч для фиксации перевязок, а фольгированное термоодеяло защитит от гипотермии, если вы на трассе застряли в плохую погоду. Все эти средства доступны в аптеках или специализированных интернет-магазинах. Поэтому главная рекомендация врача - собрать себе аптечку в автомобиль не только по стандартам, а еще и соответственно здравому смыслу и опыту реального спасения на дороге.

Поэтому стоит найти аптечку в своем багажнике, убрать оттуда просроченный анальгин и пересохший резиновый жгут и наполнить ее современными средствами, что реально спасут здоровье и жизнь.