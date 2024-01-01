Що повинно бути в автомобільній аптечці

У AUTO-Consulting перевірили, який штраф передбачено за відсутність аптечки та головне — як правильно укомплектувати аптечку, яка дійсно допоможе при ДТП.

Читайте також: Уляна Супрун розповіла, що потрібно мати в автомобільній аптечці

Відповідно до ПДР України, експлуатація авто без аптечки, знака аварійної зупинки чи справного вогнегасника заборонена. На практиці поліція часто кваліфікує це як технічну несправність за ч.1 ст. 121 КУпАП, що передбачає штраф 340 грн, а для пасажирського транспорту — 680 грн.

Водночас відсутність будь-якого з цих предметів у вашому авто не є технічною несправністю, і така ситуація підпадає під дію ст. 125 КУпАП — “інші порушення ПДР”, які тягнуть за собою такий вид покарання як попередження. Тобто, насправді на сьогодні не передбачено окремого штрафу та відповідальності за відсутність вогнегасника, знака або аптечки для приватних водіїв.

Але з точки зору власної безпеки на дорозі — ситуація кардинально зворотня. Журналісти поцікавились думкою парамедика Ігора Коверзнева, лікаря бригади екстреної медичної допомоги м. Києва., який щодня виїзджає на допомогу при ДТП, що саме треба покласти в аптечку в авто, щоб дійсно допомогти собі та пасажирам в дорозі.

Згідно вимогам ДСТУ 3961-2000, в машині має бути набір бинтів, пластирів, ножиці, джгут та рукавички. Але цього недостатньо, щоб надати домедичну допомогу в перші хвилини після пригоди. З практики надання допомоги при ДТП лікар рекомендує обов’язково додати сучасний кровоспинний турнікет та бандаж. Після покупки обов’язково необхідно ознайомитись з алгоритмами використання засобів, а ще краще — відвідати курс по наданню домедичної допомоги при ДТП. Адже навіть самий надійний турнікет не спрацює, якщо ви не знаєте як ним користуватись.

На випадок поширеної травми від розбитого скла, покладіть в аптечку пінцет для вилучення дрібних уламків та різноманітні дезінфекційні засоби. Пам’ятаємо — ми не чіпаємо великі уламки скла у тілі до приїзду швидкої. Ми фіксуємо їх та чекаємо кваліфіковану допомогу. Також у нагоді стане армований скотч для фіксації перев’язок, а фольгована термоковдра захистить від гіпотермії, якщо ви на трасі застрягли у погану погоду. Всі ці засоби доступні в аптеках або спеціалізованих інтернет-магазинах. Тож головна рекомендація лікаря — зібрати собі аптечку в автомобіль не тільки за стандартами, а ще і відповідно здоровому глузду та досвіду реального порятунку на дорозі.

Тому варто знайти аптечку у своєму багажнику, прибрати звідти прострочений анальгін та пересохлий резиновий джгут і наповнити її сучасними засобами, що реально врятують здоров’я та життя.