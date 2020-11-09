Ухудшение погодных условий приводит к загрязнению номеров, а это уже нарушение за которое можно получить штраф.

Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров. Об этом напоминает Дорожный Адвокат.

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За неряшливые номера водителю грозит штраф в размере 170 грн. Если в течение года полиция снова поймала на таком нарушении, то тогда штраф увеличится до 255 грн. Также нарушителю грозят общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с оплатным изъятием транспортного средства.

Юрист отмечает: “Если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, существует вероятность наложения штрафа”.