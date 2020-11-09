Погіршення погодних умов призводить до забруднення номерів, а це вже порушення за яке можна отримати штраф.

Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Про це нагадує Дорожній Адвокат.

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За неохайні номери водію загрожує штраф у розмірі 170 грн. Якщо протягом року поліція знову упіймала на такому порушенні, то тоді штраф збільшиться до 255 грн. Також порушнику загрожують громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу.

Юрист зазначає: “Якщо на номерних знаках не читається хоча б один символ, існує ймовірність накладення штрафу”.