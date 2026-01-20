Что изменилось на рынке автострахования в 2025 году: итоги

Рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в 2025 году прошел через масштабную трансформацию, вызванную внедрением нового жесткого и дорогого законодательного регулирования и адаптацией людей к изменившимся экономическим условиям. Результатами делится МСТБУ.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

В течение года система ОСАГО постепенно переходила к новым реалиям, который предусматривает очень значительный рост цен на страховые полисы и небольшой рост выплат. Стоимость страховых полисов выросла на 132%, а средний размер выплаты увеличился лишь на 33%. Как результат, доходы страховых компаний значительно увеличились.

С 1 января 2025 вступили в силу положения Закона Украины "Об ОСАГО" № 3720, которые кардинально изменили правила работы рынка. Для страховых компаний это означало необходимость перестройки процессов урегулирования, обновление методик расчета выплат и рост операционной нагрузки.

Среди ключевых изменений, повлиявших на структуру рынка:

Повышение страховых сумм по договорам ОСАГО.

Отмена коэффициента физического износа при определении размера возмещения.

Запрет применения франшизы.

Введение обязательного прямого урегулирования для всех страховщиков.

Расширение практики восстановительного ремонта на СТО-партнерах.

Отдельным важным шагом стало усиление защиты потерпевших в случаях банкротства страховщиков. Новые правила позволяют осуществлять выплаты без ожидания завершения судебных процедур, что ранее создавало задержки на месяцы и даже годы.

Изменения в регулировании и подорожание ремонта непосредственно повлияли на динамику страховых выплат. По итогам 2025 года средний размер компенсации по требованиям потерпевших составил 45 050 гривен, что на 33 процента больше, чем в 2024 году, когда этот показатель равнялся 33 849 гривнам.

Одновременно выросла и частота страховых событий. В 2025 году она достигла уровня 2,0 против 1,75 годом ранее, что означает увеличение на 14,29 процента. В общем страховые компании урегулировали 150 982 требования потерпевших и осуществили выплаты на сумму более 6,8 миллиарда гривен. Количество урегулированных случаев выросло на 6,24 процента, тогда как объем выплат увеличился сразу на 41,4 процента.

Заметной тенденцией года стало активное использование Европротокола. Доля таких ДТП достигла 45,8 процента от всех урегулированных страховых событий. Количество аварий, оформленных по упрощенной процедуре, выросло на 26,09 процента и достигло 69 157 случаев.

Объем выплат по Европротоколу превысил 2 миллиарда гривен, что почти вдвое больше, чем в 2024 году. Средний размер компенсации вырос с 18 852 гривен до 29 478 гривен. Такая динамика объясняется не только популярностью этого механизма, но и отменой предельного лимита выплат в 2025 году.

Существенный рост цен на полисы

Параллельно с ростом выплат повысилась и стоимость страхования. По итогам года средняя страховая премия по внутренним договорам ОСАГО составила 3 162,67 гривны, что на 132 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Несмотря на подорожание полисов, количество заключенных договоров сократилось лишь на 7,7 процента. В 2025 году было оформлено более 7,4 миллиона договоров ОСАГО, что свидетельствует о сохранении базового спроса на обязательное страхование.

Онлайн формат

Отдельного внимания заслуживает цифровизация рынка. Доля электронных договоров достигла 99,7 процента, что фактически означает полный переход автогражданки в онлайн-формат.

Председатель правления МТСБУ Александр Берназюк отмечает, что рынок функционирует в условиях военных вызовов, среди которых сокращение автопарка, миграция населения, снижение платежеспособности и уменьшение регистраций транспортных средств. В то же время сервисная составляющая ОСАГО существенно улучшилась, а прямое урегулирование и ремонт на партнерских СТО формируют для клиентов полноценную модель восстановления автомобиля "под ключ".

По итогам года общий объем начисленных страховых премий по внутренним договорам составил 23,6 миллиарда гривен, что на 114,4 процента больше, чем в 2024 году.

Рейтинг страховых компаний

Лидерами рынка по объему страховых премий стали компании "ТАС", "ОРАНТА", "КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП", "Арсенал Страхование" и "ИНГО". Наибольшее количество урегулированных требований в 2025 году зафиксировано у компаний:

"ТАС" – 23 735 требований на сумму 1,1 миллиарда гривен.

"ОРАНТА" – 21 369 требований на сумму 857,9 миллиона гривен.

"КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП" – 16 139 требований на сумму 706,5 миллиона гривен.

В то же время в течение года три страховые компании были исключены из состава МТСБУ и потеряли право заключать договоры ОСАГО, что также повлияло на перераспределение рыночных долей.

В целом результаты 2025 свидетельствуют о постепенном формировании более устойчивой, технологической и выгодной для страховых компаний модели ОСАГО. Несмотря на рост убыточности и стоимости ремонта, значительное увеличение цен на страховые полисы делает этот бизнес очень привлекательным.