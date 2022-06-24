RAV4 получил цифровые приборы и увеличенный мультимедийный экран. Также кроссоверы расширили стандартную оснастку и добавили новые варианты покраски кузова.

Европейский офис "Тойоты" рассказал об обновках, подготовленных для RAV4 2023 модельного года. Такие машины поступят в продажу в третьем квартале 2022 года.

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Внешне их можно будет узнать только по новым вариантам покраски кузова: для всех комплектаций, кроме внедорожной Adventure, предложат оттенок Platinum White Pearl, а для составления Style – двухцветную схему (Platinum White Pearl плюс Midnight Black Metallic).

Изменений в салоне гораздо больше. Кроссовер получил полностью цифровую приборную панель на 12,3 дюйма с четырьмя темами (Casual, Smart, Sport и Tough) и тремя режимами отображения информации. Она входит в стандартную оснастку всех Toyota RAV4, кроме базового – поэтому положены аналоговые шкалы и семидюймовый экран.

Еще появился новый информационно-развлекательный комплекс с тачскрином на 10,5 дюйма (прежде всего были варианты на 7 и 8 дюймов), продвинутым голосовым помощником, понимающим разговорный язык (если сказать «мне холодно», он закроет окна или поднимет температуру в салоне), беспроводным подключением Apple CarPlay и облачными сервисами.

Предоставят мультимедийку со встроенным навигатором, который не требует подключения к Интернету. Он умеет распознавать дорожные знаки и предупреждать водителя о въезде в зоны с ограничениями по поводу вредных выбросов.

Также внедорожник в стандартном оснащении расширил список функций, которыми можно управлять дистанционно, и усовершенствовал фирменный пакет Toyota Safety Sense, добавив системы предотвращения столкновений при повороте на перекрестке и автоматическом отравлении от помехи с удержанием в полосе движения.

Моторная гамма осталась неизменной. В Западной Европе она полностью электрифицирована: есть два обычных гибрида на основе двигателя 2.5 – 218-сильный переднеприводный и 222-сильный полноприводный, а также 306-сильный “розеточник”.