RAV4 отримав цифрові прилади та збільшений екран мультимедіа. Також кросоверу розширили стандартне оснащення та додали нові варіанти фарбування кузова.

Європейський офіс “Тойоти” розповів про обновки, підготовлені для RAV4 2023 модельного року. Такі машини надійдуть у продаж у третьому кварталі 2022-го.

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Зовні їх можна буде впізнати тільки за новими варіантами фарбування кузова: для всіх комплектацій, окрім “позашляхової” Adventure, запропонують відтінок Platinum White Pearl, а для складання Style – двоколірну схему (Platinum White Pearl плюс Midnight Black Metallic).

Змін у салоні значно більше. Кросовер отримав повністю цифрову приладову панель на 12,3 дюйма з чотирма темами (Casual, Smart, Sport і Tough) і трьома режимами відображення інформації. Вона входить у стандартне оснащення всіх Toyota RAV4, крім базового – тому покладено аналогові шкали та семидюймовий екран.

Ще з'явився новий інформаційно-розважальний комплекс з тачскрином на 10,5 дюйма (передусім були варіанти на 7 і 8 дюймів), просунутим голосовим помічником, який розуміє розмовну мову (якщо сказати «мені холодно», він закриє вікна або підніме температуру в салоні), бездротовим підключенням Apple CarPlay та хмарними сервісами.

За доплату запропонують мультимедійку з вбудованим навігатором, який не потребує підключення до Інтернету. Він вміє розпізнавати дорожні знаки та попереджати водія про в'їзд у зони з обмеженнями щодо шкідливих викидів.

Також позашляховику в стандартному оснащенні розширили список функцій, якими можна керувати дистанційно, та вдосконалили фірмовий пакет Toyota Safety Sense, додавши системи запобігання зіткненням при повороті на перехресті та автоматичному підрулюванні від перешкоди з утриманням у смузі руху.

Моторна гама залишилася незмінною. У Західній Європі вона повністю електрифікована: є два звичайні гібриди на основі двигуна 2.5 – 218-сильний передньопривідний та 222-сильний повнопривідний, а також 306-сильний «розеточник».