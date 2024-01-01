Что известно о новой Honda Prelude

Концепт Honda Prelude был приятным сюрпризом, когда он дебютировал на Токийском автосалоне в прошлом году. С тех пор компания подтвердила, что концепт Prelude в конце концов попадет в производство, что вызвало огромные слухи.

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К сожалению, он не будет таким спортивным, как выглядит, поскольку под этим гладким корпусом скрывается "зеленая" гибридная силовая установка. Но к чести последний Prelude имел лишь 200 лошадиных сил, когда он покинул рынок в конце 2001 года. Окончательная серийная версия должна выглядеть очень похожей на концепт, но все еще непонятно, планирует ли Honda продать его на всех рынках.

Как будет называться?

Новое купе Honda воскресит название Prelude, использованное в концепции. Компания Honda использовала это имя для своего двухдверного спортивного автомобиля с 1978 по 2001 год. Новый Prelude заменит модельный ряд Honda Civic и Accord Coupes, которые с тех пор сняли с производства, и он станет "прелюдией для всех электромобилей", которые компания планирует выпускать в ближайшие годы.

Как будет выглядеть?

Концепция Prelude предусматривала возвращение модели в виде двухдверного гибридного купе. Автопроизводитель имеет привычку делать свои серийные модели очень похожими на концептуальные - как это видно с Civic - и мы ожидаем, что это произойдет с этой новой моделью.

Концепт имел классическую короткую заднюю часть и длинный капот в пропорциях купе. Простое нижнее отверстие передней решетки радиатора находилось под гладкими фарами, а задняя световая полоса на всю ширину в черной окантовке под черным спойлером крышки палубы дополняла стиль.

Если последние слухи правдивы, новый Prelude должен быть похожим по размеру на Toyota GR86/Subaru BRZ. Honda также имеет компоновку 2+2 для четырех пассажиров.

Что будет с мощностью?

Honda подтвердила, что купе будет иметь гибридную силовую установку с двумя электромоторами. В последнем отчете говорится, что Prelude будет использовать тот же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель e:HEV, который работает на гибридах Accord и Civic. Однако Prelude будет производить немного больше мощности, чем эта пара, скорее всего 207 л.с. Новый Civic Hybrid выдает 200 л.с., что больше, чем новый Civic Si, тогда как Accord имеет 204 л.с.

Эти цифры совпадают с заявлением главного инженера Honda Томоюки Ямагами, который сказал, что Prelude не будет "самым спортивным и модным автомобилем". Это также согласуется с тем фактом, что купе, вероятно, будет иметь бесступенчатую коробку передач. Civic останется единственным вариантом с механической коробкой передач.

Сколько будет стоить?

Согласно сообщениям, Honda хочет позиционировать новый Prelude как премиальный вариант над Civic и Toyota GR86. В Японии GR86 стоит от 2,9 до 3,6 миллиона иен (от 18 738 до 23 261 долларов). Prelude будет стоить немного дороже, колеблясь от ¥4,2 до ¥4,5 миллионов ($27 138 до $29 077) в этой стране.

Когда поступит в продажу?

Несмотря на то, что в прошлом октябре Honda подожгла Интернет неожиданной презентацией концепта Prelude, ожидается, что он поступит в продажу где-то в 2025 году, вероятно, как модель 2026 года. Он может появиться во второй половине следующего года.