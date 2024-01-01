Що відомо про нову Honda Prelude

Концепт Honda Prelude був приємним сюрпризом, коли він дебютував на Токійському автосалоні минулого року. Відтоді компанія підтвердила, що концепт Prelude зрештою потрапить у виробництво, що викликало шалені чутки.

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На жаль, він не буде таким спортивним, як виглядає, оскільки під цим гладким корпусом ховається «зелена» гібридна силова установка. Але до честі останній Prelude мав лише 200 кінських сил, коли він покинув ринок наприкінці 2001 року. Остаточна серійна версія повинна виглядати дуже схожою на концепт, але все ще незрозуміло, чи Honda планує продати його на усіх ринках.

Як буде називатися?

Нове купе Honda воскресить назву Prelude, використану в концепції. Компанія Honda використовувала це ім’я для свого дводверного спортивного автомобіля з 1978 по 2001 рік. Новий Prelude замінить модельний ряд Honda Civic і Accord Coupes, які з тих пір зняли з виробництва, і він стане «прелюдією для всіх електромобілів», які компанія планує випускати у найближчі роки.

Як виглядатиме?

Концепція Prelude передбачала повернення моделі у вигляді дводверного гібридного купе. Автовиробник має звичку робити свої серійні моделі дуже схожими на концептуальні — як це видно з Civic — і ми очікуємо, що це станеться з цією новою моделлю.

Концепт мав класичну коротку задню частину та довгий капот у пропорціях купе. Простий нижній отвір передньої решітки радіатора знаходився під гладкими фарами, а задня світлова смуга на всю ширину в чорній окантовці під чорним спойлером кришки палуби доповнювала стиль.

Якщо останні чутки правдиві, новий Prelude повинен бути схожим за розміром на Toyota GR86/Subaru BRZ. Honda також має компонування 2+2 для чотирьох пасажирів.

Що буде з потужністю?

Honda підтвердила, що купе матиме гібридну силову установку з двома електромоторами. В останньому звіті говориться, що Prelude використовуватиме той самий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун e:HEV, який працює на гібридах Accord і Civic. Однак Prelude вироблятиме трохи більше потужності, ніж ця пара, скоріш за все 207 к.с. Новий Civic Hybrid видає 200 к.с., що більше, ніж новий Civic Si, тоді як Accord має 204 к.с.

Ці цифри співпадають із заявою головного інженера Honda Томоюкі Ямагамі, який сказав, що Prelude не буде «найспортивнішим і наймоднішим автомобілем». Це також узгоджується з тим фактом, що купе, ймовірно, матиме безступінчасту коробку передач. Civic залишиться єдиним варіантом з механічною коробкою передач.

Скільки коштуватиме?

Згідно з повідомленнями, Honda хоче позиціонувати новий Prelude як преміальний варіант над Civic і Toyota GR86. У Японії GR86 коштує від 2,9 до 3,6 мільйона ієн (від 18 738 до 23 261 доларів). Prelude коштуватиме трохи дорожче, коливаючись від ¥4,2 до ¥4,5 мільйонів ($27 138 до $29 077) у цій країні.

Коли надійде в продаж?

Незважаючи на те, що минулого жовтня Honda підпалила Інтернет несподіваною презентацією концепту Prelude, очікується, що він надійде в продаж десь у 2025 році, ймовірно, як модель 2026 року. Він може з’явитися в другій половині наступного року.