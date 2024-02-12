Если вы хотите сесть за руль нового Land Cruiser, вот все, что вам нужно знать, прежде чем это сделать.

Последний Land Cruiser сняли с производства в США в 2021 году, тогда как Toyota представила эксклюзивную модель для других рынков. Но теперь Land Cruiser наконец-то вернулся в Америку, и он совершенно новый.

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В то время как Land Cruiser предыдущего поколения использовал атмосферный 5,7-литровый V8, новая модель имеет 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с гибридным приводом и турбонаддувом. Силовая установка выдает 326 лошадиных сил по сравнению с 381 л.с. у классического V8.

Toyota обещает смешанный расход топлива нового Land Cruiser на уровне 8.7 литров на сотню. Это огромное улучшение по сравнению с предыдущим поколением внедорожника, который имел расход 16.8 литров на 100 км.

Новый Land Cruiser ездит на рамной платформе TNGA-F, которая также установлена под новейшие Lexus GX и Toyota Tacoma. Имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач со штатным полным приводом и двухскоростной раздаточной коробкой. Кроме того, есть автоматический центральный дифференциал с ограниченным скольжением и блокировка заднего дифференциала. Высшие комплектации даже имеют переднюю балку для отсоединения для улучшения шарнирного соединения колес.

Когда наступает время отправляться на бездорожье, Land Cruiser имеет контроль на низкой скорости, который берет на себя дроссель и торможение, чтобы водитель мог сосредоточиться на управлении. Также есть система помощи при спуске, которая регулирует скорость внедорожника во время спуска по крутому склону. Доступная система Multi-Terrain Select позволяет водителю адаптировать трансмиссию для таких условий, как грязь, камни и песок. В высших комплектациях есть монитор Multi-Terrain Monitor, который проецирует изображение спереди, под и вдоль автомобиля.

Дорожный просвет Land Cruiser составляет 221 мм. В лучшем виде внедорожник имеет 31-, 22- и 25-градусные углы приближения, съезда и разъезда. Эти цифры конкурентоспособны по сравнению с внедорожниками, такими как Ford Bronco и Land Rover Defender 110.

В салоне нового Land Cruiser есть много удобств. Даже базовая комплектация имеет подогрев передних сидений и подогрев руля. Он также оснащен 8,0-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы и стереосистемой с шестью динамиками. Эта модель начального уровня имеет тканевую обивку.

Все модели имеют мягкий на ощупь пластик верхней панели приборов и дверных панелей. Другие секции имеют прорезиненное покрытие на пластике. Средняя комплектация имеет 12,3-дюймовый дисплей на панели приборов и обивку из искусственной кожи Softex. И сиденья вентилируются.

Все Land Cruiser оснащены набором технологий Toyota Safety Sense 3.0. Он включает систему предупреждения столкновений, адаптивный круиз-контроль, систему поддержания полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Toyota еще не обнародовала полную цену на Land Cruiser. Когда он дебютировал в августе, компания заявила, что стартовая цена будет в среднем диапазоне 50 000 долларов. Land Cruiser будет доступен в трех комплектациях: 1958, Land Cruiser и First Edition.

Первое издание ограничено 5000 единицами, которые Toyota производит в течение первых двух месяцев производства Land Cruiser. Эта модель оснащена двухцветным кузовом, багажником на крыше, рейлингами, передней защитой, круглыми светодиодными фарами, 18-дюймовыми дисками с всесезонной резиной и кожаными сиденьями с подогревом и вентиляцией.