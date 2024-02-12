Якщо ви прагнете сісти за кермо нового Land Cruiser, ось все, що вам потрібно знати, перш ніж це зробити.

Останній Land Cruiser зняли з виробництва в США в 2021 році, тоді як Toyota представила ексклюзивну модель для інших ринків. Але тепер Land Cruiser нарешті повернувся в Америку, і він абсолютно новий.

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У той час як Land Cruiser попереднього покоління використовував атмосферний 5,7-літровий V8, нова модель має 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з гібридним приводом і турбонаддувом. Силова установка видає 326 кінських сил в порівнянні з 381 к.с. у класичного V8.

Toyota обіцяє змішану витрату палива нового Land Cruiser на рівні 8.7 літрів на сотню. Це величезне покращення порівняно з попереднім поколінням позашляховика, який мав витрату 16.8 літрів на 100 км.

Новий Land Cruiser їздить на рамній платформі TNGA-F, яка також встановлена під новітні Lexus GX і Toyota Tacoma. Має восьмиступінчасту автоматичну коробку передач із штатним повним приводом і двошвидкісною роздавальною коробкою. Крім того, є автоматичний центральний диференціал із обмеженим ковзанням і блокування заднього диференціала. Вищі комплектації навіть мають передню балку для від’єднання для покращення шарнірного з’єднання коліс.

Коли настає час вирушати на бездоріжжя, Land Cruiser має контроль на низькій швидкості, який бере на себе дросель і гальмування, щоб водій міг зосередитися на кермуванні. Також є система допомоги при спуску, яка регулює швидкість позашляховика під час спуску по крутому схилу. Доступна система Multi-Terrain Select дозволяє водієві адаптувати трансмісію для таких умов, як бруд, каміння та пісок. У вищих комплектаціях є монітор Multi-Terrain Monitor, який проектує зображення спереду, під і вздовж автомобіля.

Дорожній просвіт Land Cruiser становить 221 мм. У найкращому вигляді позашляховик має 31-, 22- і 25-градусні кути наближення, з’їзду та роз’їзду. Ці цифри конкурентоспроможні порівняно з позашляховиками, такими як Ford Bronco та Land Rover Defender 110.

У салоні нового Land Cruiser є багато зручностей. Навіть базова комплектація має підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Він також оснащений 8,0-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи та стереосистемою з шістьма динаміками. Ця модель початкового рівня має тканинну оббивку.

Усі моделі мають м’який на дотик пластик верхньої панелі приладів і дверних панелей. Інші секції мають прогумоване покриття на пластику. Середня комплектація має 12,3-дюймовий дисплей на панелі приладів і оббивку зі штучної шкіри Softex. І сидіння вентилюються.

Усі Land Cruiser оснащені набором технологій Toyota Safety Sense 3.0. Він включає систему попередження зіткнень, адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Toyota ще не оприлюднила повну ціну на Land Cruiser. Коли він дебютував у серпні, компанія заявила, що стартова ціна буде в середньому діапазоні 50 000 доларів. Land Cruiser буде доступний у трьох комплектаціях: 1958, Land Cruiser і First Edition.

Перше видання обмежене 5000 одиницями, які Toyota виготовляє протягом перших двох місяців виробництва Land Cruiser. Ця модель оснащена двоколірним кузовом, багажником на даху, рейлінгами, переднім захистом, круглими світлодіодними фарами, 18-дюймовими дисками з всесезонною гумою та шкіряними сидіннями з підігрівом і вентиляцією.