Новинка получит не только новый облик, но и версию мощностью 300 сил.

Volkswagen обещает обновленный ID.3 с декабря 2022 года. Презентация модели состоится спустя некоторое время, что дает автопроизводителю время, чтобы еще раз просмотреть автомобиль к премьере.

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Последнее видео обеспечивает фантастическое представление о фарах. Лампы имеют более заостренную форму, чем лампы на текущем ID.3. Видео демонстрирует, что фары имеют разные меньшие точки освещения в корпусах. Светодиодная полоска проходит снаружи и тянется в центр носа, а логотип VW предотвращает соединение двух секций.

Шпионские снимки показывают, что сотовые элементы в нижней панели исчезли. Вертикальные воздушные завесы теперь находятся на внешних краях.

Внутри ID.3 получил 12-дюймовый сенсорный дисплей. VW также намерена улучшить качество материалов отделки салона. Переработанная центральная консоль будет иметь место для двух подстаканников. Съемный отсек в полу грузового отделения увеличит практичность погрузки туда вещей.

У нас пока нет никаких подробностей о трансмиссии или изменении батареи для обновленного ID.3. Эти обновления внутри цикла обычно происходят, когда автопроизводители вводят эти изменения.

Как сообщается, после запуска обновленного ID.3 VW представит высокопроизводительную версию GTX. Точные спецификации трансмиссии официально еще не доступны. Ходят слухи, что модель будет иметь два электродвигателя, которые будут обеспечивать полный привод. Такая установка в ID.4 и ID.5 обеспечивает 299 лошадиных сил и 460 Ньютон-метров крутящего момента.

VW инвестирует около 487 миллионов долларов в модернизацию завода в Вольфсбурге, и некоторые из этих усовершенствований предназначены специально для создания там обновленного ID.3. Автопроизводитель также планирует представить внедорожник EV на платформе MEB+.