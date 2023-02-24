Новинка отримає не тільки нову зовнішність, але й версію потужністю 300 сил.

Volkswagen обіцяє оновлений ID.3 з грудня 2022 року. Презентація моделі відбудеться трохи згодом, що дає автовиробнику час, щоб ще раз переглянути автомобіль до прем’єри.

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Останнє відео забезпечує фантастичне уявлення про фари. Лампи мають більш загострену форму, ніж лампи на поточному ID.3. Відео демонструє, що фари мають різні менші точки освітлення в корпусах. Світлодіодна смужка проходить ззовні та тягнеться до центру носа, а логотип VW запобігає з’єднанню двох секцій.

Шпигунські знімки показують, що стільникові елементи в нижній панелі зникли. Вертикальні повітряні завіси тепер на зовнішніх краях.

Всередині ID.3 отримав 12-дюймовий сенсорний дисплей. VW також має намір покращити якість матеріалів обробки салону. Перероблена центральна консоль матиме місце для двох підстаканників. Знімний відсік у підлозі вантажного відділення збільшить практичність завантаження туди речей.

Ми поки що не маємо жодних подробиць про трансмісію чи зміни батареї для оновленого ID.3. Ці оновлення в середині циклу зазвичай відбуваються, коли автовиробники вводять ці зміни.

Як повідомляється, після запуску оновленого ID.3 VW представить високопродуктивну версію GTX. Точні специфікації трансмісії офіційно ще не доступні. Ходять чутки, що модель матиме два електродвигуни, які забезпечуватимуть повний привід. Така установка в ID.4 і ID.5 забезпечує 299 кінських сил і 460 Ньютон-метрів крутного моменту.

VW інвестує близько 487 мільйонів доларів в модернізацію заводу у Вольфсбурзі, і деякі з цих удосконалень призначені спеціально для створення там оновленого ID.3. Автовиробник також планує представити позашляховик EV на платформі MEB+.