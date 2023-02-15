Компанія Volkswagen розповіла, чого чекати від оновленого кросовера Touareg. Він дебютує влітку 2023 року та отримає низку цікавих нововведень.

Серед цікавих технічних рішень перекалібрована підвіска, датчик навантаження на дах, дані з якого враховуються системою стабілізації, і фари IQ.LIGHT HD з 19 200 мікро-LED в кожній.

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За словами Volkswagen, оновлений Touareg побудований на шасі наступного покоління. Швидше за все, йдеться про "візок" MLB Evo, як у попередника, тільки в більш просунутому її виконанні. Так, на кросовері з'явиться датчик, який вимірює навантаження на дах. Він об'єднаний у мережу з допоміжною електронікою, що дозволяє змінювати, наприклад, поріг спрацьовування і рівень втручання системи стабілізації з боксом і без нього.

Також зміняться налаштування підвісок: і пасивної зі сталевими пружинами, і опціональної пневматичної з двокамерними балонами. Крім того, на «Туарег» з'являться матричні фари IQ.LIGHT HD з 19 200 мікро-LED в кожній, які вміють проектувати на дорогу «інтерактивний світловий килим». Все це дуже схоже на оптику рестайлінгового Cayenne, навчену виділяти безпечну траєкторію руху на магістралях.

Інші цікаві деталі: задній логотип з підсвічуванням (з січня такі штуки дозволено використовувати і в Європі), цифровий кокпіт Innovision з 15-дюймовим дисплеєм, високоточними картами та покращеним голосовим керуванням, а також м'якіші матеріали обробки передньої панелі та центрального підлокітника. Про зміни в гамі двигунів поки що нічого не відомо. Але гібрид Touareg R eHybrid залишиться флагманом сімейства. Світову прем'єру оновленого кросовера заплановано на літо.