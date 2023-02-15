Компания Volkswagen рассказала, чего ждать от обновленного кроссовера Touareg. Он дебютирует летом 2023 и получит ряд интересных нововведений.

Среди интересных технических решений перекалиброванная подвеска, датчик нагрузки на крышу, данные с которой учитываются системой стабилизации, и фары IQ.LIGHT HD с 19200 микро-LED в каждой.

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По словам Volkswagen, обновленный Touareg построен на шасси следующего поколения. Скорее всего, речь идет о "тележке" MLB Evo, как у предшественника, только в более продвинутом ее исполнении. Так, на кроссовере появится датчик, измеряющий нагрузку на крышу. Он объединен в сеть со вспомогательной электроникой, позволяющей изменять, например, порог срабатывания и уровень вмешательства системы стабилизации с боксом и без него.

Также изменятся настройки подвесок: и пассивной со стальными пружинами, и пневматической опциональной с двухкамерными баллонами. Кроме того, на «Туареге» появятся матричные фары IQ.LIGHT HD с 19 200 микро-LED в каждой, умеющие проектировать на дорогу «интерактивный световой ковер». Все это очень похоже на оптику рестайлингового Cayenne, обученную выделять безопасную траекторию движения на магистралях.

Другие интересные детали: задний подсветочный логотип (с января такие штуки разрешено использовать и в Европе), цифровой кокпит Innovision с 15-дюймовым дисплеем, высокоточными картами и улучшенным голосовым управлением, а также более мягкие материалы обработки передней панели и центрального подлокотника. Об изменениях в гамме двигателей пока ничего не известно. Но гибрид Touareg R eHybrid останется флагманом семейства. Мировая премьера обновленного кроссовера запланирована на лето.