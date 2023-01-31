Серийную A8 обещают сделать "очень похожей" на концепт Audi Grandsphere.

Главный дизайнер Audi Марк Лихте поделился подробностями о предстоящем изменении поколения модели A8. Новинка ожидается на рынке в 2024 году, и это будет электромобиль без версии с ДВС, который, по словам Лихте, сделают «слишком похожим» на концепт Grandsphere 2021 года.

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Он получит название A8 E-Tron и будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Porsche. Судя по тому, что Audi пока не вывела прототип будущего A8 на дорожные испытания, разработка модели находится на начальном этапе.

Audi Grandsphere дебютировал летом 2021 года, и уже тогда шоу-кар называли провозвестником нового A8. Он стал вторым электрокаром из концептуального трио с приставкой sphere («сфера») и должен был обозначить вектор дальнейшего развития дизайна и технологий марки. В свежем британском интервью Autocar Марк Лихте назвал Grandsphere «очень конкретным тизером будущей дорожной модели».

Grandshere больше актуального A8 и имеет распашную заднюю дверь, которая вряд ли перекатывает на серийный автомобиль. Не стоит ждать и появления кресел-ковшей со спинками, откидывающимися в пределах 60 градусов, а также руля и складывающиеся приборную панель – эти элементы вряд ли будут реализованы на массовых машинах в ближайший год или два. Зато вполне ожидается широкое применение экологичных материалов, в частности полученных полученных путем переработки.

Подробностей о силовой установке серийного A8 нет, за исключением того, что она будет полностью электрической. Что касается Grandshere, то его двигали два электромотора, по одному на каждой из осей. Суммарно они выдавали 721 лошадиную силу и обеспечивали автомобилю разгон с места до 100 километров в час чуть более четырех секунд.