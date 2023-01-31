Серійну A8 обіцяють зробити "дуже схожою" на концепт Audi Grandsphere.

Головний дизайнер Audi Марк Ліхте поділився подробицями щодо майбутньої зміни покоління моделі A8. Новинка очікується на ринку у 2024 році, і це буде електромобіль без версії з ДВС, який, за словами Ліхте, зроблять «дуже схожим» на концепт Grandsphere 2021 року.

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Він отримає назву A8 E-Tron та буде побудований на платформі PPE (Premium Platform Electric), розробленій спільно з Porsche. Судячи з того, що Audi поки що не вивела прототип майбутнього A8 на дорожні випробування, розробка моделі знаходиться на початковому етапі.

Audi Grandsphere дебютував улітку 2021 року, і вже тоді шоу-кар називали провісником нового A8. Він став другим електрокаром із концептуального тріо з приставкою sphere («сфера») і мав позначити вектор подальшого розвитку дизайну та технологій марки. У свіжому інтерв'ю британському Autocar Марк Ліхте назвав Grandsphere «дуже конкретним тизером майбутньої дорожньої моделі».

Grandshere більший за актуальний A8 і має розстібні задні двері, які навряд чи перекочують на серійний автомобіль. Не варто чекати і появи крісел-ковшів зі спинками, що відкидаються в межах 60 градусів, а також кермо і приладову панель, що складаються - ці елементи навряд чи будуть реалізовані на масових машинах в найближчий рік або два. Зате цілком очікується широке застосування екологічних матеріалів, зокрема отриманих отримані шляхом переробки.

Подробиць про силову установку серійного A8 немає, за винятком того, що вона буде повністю електричною. Що ж до Grandshere, то його рухали два електромотори, по одному на кожній з осей. Сумарно вони видавали 721 кінську силу та забезпечували автомобілю розгін з місця до 100 кілометрів на годину трохи більше ніж за чотири секунди.