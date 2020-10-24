Кража автомобиля, к счастью, случай неординарный. А вот стащить что-то из машины могут чуть ли не каждую ночь. Чего бояться владельцу – и как предотвратить нежелательные потери имущества?

Начнем с того, что днем даже в плохом районе из машины могут украсть только то, что вы оставили в ней на видном месте. Барсетка, портфель с ноутбуком, чемоданчик с дрелью или болгаркой, хороший зонт, кожаная куртка... Подобные вещи нельзя оставлять на виду в салоне, даже если вы отходите от машины на несколько минут – чтобы выбить кирпичом стекло, схватить добычу и убежать, достаточно 30 секунд.





К сожалению, автомобиль на парковке зачастую совершенно беззащитен перед ворами и вандалами

За порядок позиций в списке наиболее вероятных ночных потерь мы поручиться не можем – есть варианты в зависимости от периодов и регионов. Но сам список одинаков для всей страны.

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Колпаки колес. Тяжелее всего переживают эту потерю владельцы машин с оригинальными "заводскими" колпаками, ведь стоят они очень недешево. К счастью, не всегда воруют все четыре, поскольку иногда вор стремится лишь восстановить свою потерю – один или два утерянных или поврежденных где-то колпака. Противодействовать этой неприятности можно путем максимального нежной настройки датчика удара охранной системы, хотя у этого способа есть несколько негативных сторон. Пластиковые хомутики-стяжки помогают не очень, разве что когда вор не подготовит надлежащий инструмент, возня с ними может спровоцировать срабатывание “сигналки”.

Видеорегистратор. Согласитесь, что каждый раз снимать с лобового стекла все висящие на нем гаджеты не очень приятно. Поэтому самые первые жертвы салонных воров – регистраторы, радар-детекторы, навигаторы и забытые на кронштейнах смартфоны. Варианты противодействия таковы: маскировать девайсы или крепить их не по-стандартному, так, чтобы у вора возникли сомнения относительно дальнейшего сбыта краденого. Например, менее привлекательный вид имеет регистратор, приклеенный к лобовому стеклу или прикрученный к салонному зеркалу. Также снижает перспективу сбыта украденного прибора кабель его питания, вмонтированный под обивку потолка или торпедо.

Чтобы выбить стекло и выхватить что-то из салона, преступнику нужно меньше полминуты, поэтому владелец вряд ли может среагировать на событие. Следовательно, не стоит оставлять в машине что-либо, что представляет ценность

Колеса. Ловкий вор может снять все четыре колеса так, что охранная система даже “не пикнет”. К сожалению, в наше суровое время такое случается не только с машинами, на которых ездят небогатые люди, но и с более-менее дорогими авто. Средства предотвращения кражи колес лучше использовать комплексно: качественные "секретки", правильно настроенная сигнализация, парковка вплотную к высоким бордюрам и создание других неудобств вору.

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Бензин. Причем именно бензин, не дизтопливо и тем более не сжиженный газ. Дело в том, что на чужое топливо посягают обычно специфические слои населения – юные водители скутеров и заезжие таксисты на старых “копейках”. К счастью, на большинстве моделей слить бензин не очень просто. Предотвратить кражу топлива помогут дополнительный замок на горловину или дополнительный датчик сигнализации, в зависимости от модели авто. Эффективный способ также – держать в баке не более 5 – 10 литров горючего, но он имеет смысл только на машинах с ГБО.

Иногда случаются и такие досадные вещи, как разукомплектование машины. Жаль, но на некоторые случаи сигнализация может не среагировать

Запаска. Да-да, не редкие случаи посягательства именно на запаску. Очевидно, это ленивые воры, которым не хочется откручивать колеса со ступиц и которые хотят взять неприкрученное. Наиболее уязвимы в этом плане внедорожники, известны случаи, когда запаску с задней двери воруют прямо среди бела дня. Рецепт здесь в принципе тот же, что и для основных колес – настройка сигнализации и секретки. Если подумать, ничто не помешает вам зафиксировать секретной гайкой даже запаску в недрах багажника или под низом кузова. Параллельный путь – совершенная охранная сигнализация, которая будет охранять багажник (да и весь автомобиль) с максимальной надежностью.

Наконец добавим, что помимо общего списка предметов, которые чаще всего воруют из машин, есть специфические для определенных моделей. Например, у Porsche Cayenne или VW Touareg легко снять передние фары. Иногда для чего-то по-варварски срывают оригинальные эмблемы с капота и багажника, особенно это касается некоторых малораспространенных моделей с кузовом купе вроде Hyundai Tiburon или Tuscani.

Эмблемы с машин воруют довольно часто, и восстановить такие потери – удовольствие не из дешевых

Зарядный кабель. У владельцев электромобилей – своя беда: из багажника и просто от розетки воруют зарядный кабель. Это вещь недешевая (порядка $ 140 – 150 для доступного Nissan Leaf), ведь в нем много меди, и разъемы с обоих концов имеют непростую конструкцию, защищенную от осадков. Между тем, бороться с этим явлением непросто, ведь батарея заряжается в течение многих часов, в том числе ночью, и все это время охранять кабель невозможно. Средства защиты, предусмотренные производителем, нередко оказываются не эффективными, да и водители не всегда их используют. Некоторые владельцы пристраивают навесной замок, которым фиксируют кабель к какой-то части на машине.

Чтобы предотвратить кражу кабеля, владельцы электромобилей придумывают способы пристегнуть его к чему-то более или менее прочному

Поэтому, вступив во владение определенным автомобилем, поинтересуйтесь у более опытных коллег на клубных форумах, нет ли у вашей модели таких особо уязвимых мест – чтобы принять определенные меры предосторожности.

Рекомендация Авто24

Некоторые автомобилисты с опытом считают кражи из машины непременным злом, которое является своего рода платой за удобство парковки прямо под окнами, в двух шагах от жилья. В принципе, можно даже посчитать, как часто случаются кражи и какие убытки они приносят – и сравнить со стоимостью аренды гаража или места на стоянке с охраной. Определенный смысл в таком подходе есть, ведь на сто процентов исключить вероятность кражи из машины, которая “живет” под открытым небом, нельзя. Хотя если честно, абсолютной гарантии не дает даже капитальный гараж с семью замками…

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