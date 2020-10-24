Крадіжка автомобіля, на щастя, випадок неординарний. А ось поцупити щось із машини можуть мало не кожної ночі. Чого боятися власнику – і як запобігти небажаним втратам майна?

Почнемо з того, що вдень з машини можуть вкрасти тільки те, що ви залишили у ній на видному місці. Барсетка, портфель з ноутбуком, валізка з дрилю або болгаркою, гарна парасолька, шкіряна куртка… Подібні речі не можна залишати на виду в салоні, навіть якщо ви відходите від машини на кілька хвилин – щоб вибити цеглиною скло, схопити здобич і втікти, досить 30 секунд.



На жаль, автомобіль на парковці найчастіше цілком беззахисний перед крадіями та вандалами

За порядок позицій у списку найбільш ймовірних нічних втрат ми поручитися не можем – є варіанти в залежності від періодів і регіонів. Але сам перелік однаковий для всієї країни.

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Ковпаки коліс Найтяжче переживають цю втрату власники машин з оригінальними “заводськими” ковпаками, адже коштують вони недешево. На щастя, не завжди крадуть всі чотири, оскільки іноді крадій прагне лише відновити свою втрату – один або два загублених чи пошкоджених десь ковпаки. Протидіяти цій неприємності можна шляхом максимального “ніжного” налаштування датчику удару охоронної системи, хоча у цього способу є кілька негативних сторін. Пластикові хомутики-стяжки допомагають не дуже, хіба що коли крадій не підготує належний інструмент.

Відеореєстратор Згодні, що кожного разу знімати з лобового скла всі гаджети, що на ньому висять, не дуже приємно. Тому найперші жертви салонних крадіїв – реєстратори, радар-детектори, навігатори та забуті на кронштейнах смартфони. Варіанти протидії такі: маскувати девайси або кріпити їх нестандартно, так, щоби у крадія виникли сумніви щодо подальшого збуту краденого. Наприклад, менш привабливий вигляд має реєстратор, приклеєний до лобового скла або прикручений до салонного дзеркала. Також знижує перспективу збуту вкраденого приладу кабель його живлення, вмонтований під оббивку стелі чи торпедо.

Щоб вибити скло і вихопити щось із салону, злочинцеві потрібно меньше півхвилини, тому власник навряд чи може зреагувати на подію. Тож не варто залишати в машині будь-що, що становить цінність

Колеса Спритний крадій може зняти всі чотири колеса так, що охоронна система навіть “не пікне”. На жаль, в наш суворий час таке трапляється не лише з машинами, на яких їздять небагаті люди, а й з більш-менш дорогими авто. Засоби запобігання крадіжці коліс краще використовувати комплексно: якісні “секретки”, правильно налаштована сигналізація, паркування впритул до високих бордюрів та створення інших незручностей крадієві.

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Бензин Причому саме бензин, не дизпаливо і тим більше не скраплений газ. Справа у тому, що на чуже паливо зазіхають зазвичай специфічні прошарки населення – юні водії скутерів та заїжджі таксисти на старих “копійках”. На щастя, на більшості моделей злити бензин не дуже просто. Запобігти крадіжці пального допоможуть додатковий замок на горловину або додатковий датчик сигналізації, в залежності від моделі авто. Ефективний спосіб також – тримати в баку не більше 5 – 10 літрів пального, але він має сенс тільки на машинах з ГБО.

Іноді трапляються і такі прикрі речі, як розукомплектування машини. Шкода, але на деякі випадки сигналізація може не зреагувати

Запаска Так-так, не рідкість випадки зазіхання саме на запаску. Вочевидь, це ледачі крадії, яким не хочеться відкручувати колеса з маточин і які хочуть взяти неприкручене. Найбільш вразливі в цьому плані позашляховики, відомі випадки, коли запаску з задніх дверей крадуть просто серед білого дня. Рецепт тут в принципі той самий, що і для основних коліс – налаштування сигналізації та секретки. Якщо подумати, ніщо не завадить вам зафіксувати секретною гайкою навіть запаску у надрах багажника або під низом кузову. Паралельний шлях – досконала охоронна сигналізація, яка буде охороняти багажник (та й весь автомобіль) з максимальною надійністю.

Насамкінець додамо, що крім спільного переліку предметів, які найчастіше крадуть з машин, є специфічні для певних моделей. Наприклад, у Porsche Cayenne або VW Touareg легко зняти передні фари. Іноді для чогось по-варварському зривають оригінальні емблеми з капоту та багажника, особливо це стосується деяких малопоширених моделей з кузовом купе на кшталт Hyundai Tiburon.

Емблеми з машин крадуть доволі часто, і відновити такі втрати – задоволення не з дешевих

Зарядний кабель. У власників електромобілів – своє лихо: з багажника і просто від розетки крадуть зарядний кабель. Це річ недешева (порядку $140 – 150 для найдоступнішого Nissan Leaf), адже у ньому багато міді, та й роз’єми з обох кінців мають непросту конструкцію, захищену від опадів. Між тим, боротися з цим явищем непросто, адже батарея заряджається протягом багатьох годин, зокрема вночі, і весь цей час стерегти кабель неможливо. Засоби захисту, передбачені виробником, нерідко виявляються не ефективними, та й водії не завжди їх використовують. Деякі власники прилаштовують невеликий навісний замок, яким фіксують кабель до якоїсь частини на машині.

Аби запобігти крадіжці кабелю, власники електромобілів вигадують способи пристебнути його до чогось більш-менш міцного

Тож, вступивши у володіння певним автомобілем, поцікавтеся у більш досвідчених колег на клубних форумах, чи немає у вашої моделі таких особливо вразливих місць – аби вжити певних запобіжних заходів.

Рекомендація Авто24

Деякі автомобілісти з досвідом вважають крадіжки з машини неодмінним злом, яке є свого роду платнею за зручність парковки безпосередньо під вікнами, в двох кроках від житла. В принципі, можна навіть порахувати, як часто трапляються крадіжки і які збитки вони приносять – і порівняти з вартістю оренди гаража чи місця на стоянці з охороною. Певний сенс в такому підході є, адже на сто відсотків виключити ймовірність крадіжки з машини, яка “живе” просто неба, не можна. Хоча якщо чесно, абсолютної гарантії не дає навіть капітальний гараж із сімома замками…

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