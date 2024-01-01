Что необходимо сделать с авто перед наступлением холодов

Зима всегда приносит дополнительные вызовы для автомобилистов. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге и обеспечить надежность вашего авто во время холодов, важно подготовить его заранее. Вот основные шаги, которые помогут вам встретить зиму без лишних проблем.

Проверка и замена аккумулятора

Низкие температуры существенно снижают емкость аккумулятора, что может привести к проблемам с запуском двигателя. Если ваш аккумулятор уже старый или показывает признаки слабости, лучше заменить его до наступления морозов. Также полезно проверить уровень заряда, очистить контакты от окисления и убедиться, что аккумулятор закреплен надежно.

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Масла и жидкости

Перед зимой рекомендуется заменить моторное масло, если приближается время очередного обслуживания. Для зимы лучше подходят масла с низкой вязкостью, поскольку они легче циркулируют при низких температурах.

Также важно проверить уровень всех рабочих жидкостей:

Охлаждающая жидкость - убедитесь, что его температура замерзания соответствует условиям зимних морозов. Обычно охлаждающая жидкость имеет срок функционирования не более 5 лет.

Тормозная жидкость - она также должна быть в хорошем состоянии. Менять ее нужно каждые 2 года.

Омыватель - используйте зимнюю жидкость для стеклоомывателя, которая не замерзает на морозе. Если жидкость замерзнет в бачке разморозить ее будет непросто.

Сезонная замена масла уже давно пережиток прошлого. А вот остальные рабочие жидкости проверить стоит.

Подготовка шин

Правильно выбранные шины - залог безопасности на зимней дороге. Обычно зимние шины устанавливают при температуре ниже +7°C, поскольку летние теряют сцепление с дорогой при холоде.

Зимняя резина повышает безопасность на заснеженных и обледенелых дорогах

Перед заменой шин проверьте глубину протектора и состояние зимней резины. Если протектор стерт, стоит приобрести новые зимние шины.

Замена дворников и проверка освещения

Зимой видимость на дороге значительно снижается, поэтому важно, чтобы дворники и освещение были исправными. Замените дворники, если они оставляют следы на стекле или работают неравномерно. Также проверьте фары, фонари и противотуманные фары, чтобы они обеспечивали достаточное освещение.

Дворники с бескаркасной конструкцией лучше работают зимой

Что должно быть в багажнике

Зимой особенно важно иметь в машине необходимый аварийный набор:

Щетка для снега и скребок для льда

Лопату для снега.

Комплект теплых вещей или одеяло.

Снежные цепи (особенно для путешествий в горы).

Буксировочный трос.

Фонарик и запас батареек.

Зарядное устройство для мобильного телефона.

Защита дверей и уплотнителей

Чтобы избежать примерзания дверей, обработайте уплотнители специальным средством для защиты от мороза. Также можно смазать замки, чтобы они не замерзали, и защитить дверные ручки от примерзания.

Если обработать дверные уплотнители силиконом двери не будут примерзать на морозе