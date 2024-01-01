Що необхідно зробити з авто перед настанням холодів

Зима завжди приносить додаткові виклики для автомобілістів. Щоб уникнути неприємних ситуацій на дорозі та забезпечити надійність вашого авто під час холодів, важливо підготувати його заздалегідь. Ось основні кроки, які допоможуть вам зустріти зиму без зайвих проблем.

Перевірка та заміна акумулятора

Низькі температури суттєво знижують ємність акумулятора, що може призвести до проблем із запуском двигуна. Якщо ваш акумулятор уже старий або показує ознаки слабкості, краще замінити його до настання морозів. Також корисно перевірити рівень заряду, очистити контакти від окислення та впевнитися, що акумулятор закріплений надійно.

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Оливи та рідини

Перед зимою рекомендується замінити моторну оливу, якщо наближається час чергового обслуговування. Для зими краще підходять оливи з низькою в'язкістю, оскільки вони легше циркулюють при низьких температурах.

Також важливо перевірити рівень всіх робочих рідин:

Охолоджуюча рідина — переконайтеся, що його температура замерзання відповідає умовам зимових морозів. Зазвичай охолоджуюча рідна має термін функціонування не більше 5 років.

Гальмівна рідина — вона також має бути в хорошому стані. Міняти її потрібно кожні 2 роки.

Омивач — використовуйте зимову рідину для склоомивача, яка не замерзає на морозі. Якщо рідина замерзне у бачку розморозити її буде непросто.

Сезонна заміна оливи вже давно пережиток минулого. А ось решту робочих рідин перевірити варто.

Підготовка шин

Правильно обрані шини — запорука безпеки на зимовій дорозі. Зазвичай зимові шини встановлюють при температурі нижче +7°C, оскільки літні втрачають зчеплення з дорогою при холоді.

Зимова гума підвищує безпеку на засніжених та обледенілих дорогах

Перед заміною шин перевірте глибину протектора та стан зимової гуми. Якщо протектор стертий, варто придбати нові зимові шини.

Заміна двірників та перевірка освітлення

Зимою видимість на дорозі значно знижується, тому важливо, щоб двірники та освітлення були справними. Замініть двірники, якщо вони залишають сліди на склі або працюють нерівномірно. Також перевірте фари, ліхтарі та протитуманні фари, щоб вони забезпечували достатнє освітлення.

Двірники з безкаркасною конструкцією краще працюють взимку

Що має бути в багажнику

Зимою особливо важливо мати в машині необхідний аварійний набір:

Щітка для снігу та скребок для льоду

Лопату для снігу.

Комплект теплих речей або ковдру.

Снігові ланцюги (особливо для подорожей в гори).

Буксирувальний трос.

Ліхтарик та запас батарейок.

Зарядний пристрій для мобільного телефону.

Захист дверей та ущільнювачів

Щоб уникнути примерзання дверей, обробіть ущільнювачі спеціальним засобом для захисту від морозу. Також можна змастити замки, щоб вони не замерзали, і захистити дверні ручки від примерзання.

Якщо обробити дверні ущільнювачі силіконом двері не примерзатимуть на морозі