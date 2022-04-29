Отказ от нефтепродуктов из России и Беларуси стал очень болезненным ударом для украинского рынка горючего. Если мир не будет подписан в ближайшее время, или властью не будут ослаблены механизмы регулирования избежать жесткого дефицита в ближайшие месяцы не удастся.

На сегодняшний день на большинстве украинских АЗС отсутствуют предложения горючего. Некоторые сети приняли решение нарушить постановление Кабмина и установить цены выше разрешенного уровня. Есть снявшие с продажи некоторые виды горючего.

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Все дело в госрегулировании – Минэкономики указывает максимальные цены, по которым можно продавать топливо, но это не всегда дает возможность заработка сетям АЗС. Формула, по которой следует расчет, при текущих изменениях на рынке горючего, требует коррекции.

Составные формулы:

европейские котировки (которые по бензину и ДТ с марта 2022 г. выше $1000/т и являются единственным изменением в формуле),

логистика до границы – $50/т,

дополнительные расходы – $150/т,

курсы валют (сейчас зафиксированы),

налоги (акциз с 18.03.2022 нулевой, НДС 7%),

торговая наценка (5,00 грн/л на ДТ и 4,55 грн/л на бензин или около $200/т).

Логистика до границы

Из-за инфраструктурных особенностей отечественных железнодорожных путей на границе с Европой Украина ограничена в объемах поставок топлива по железной дороге. В свою очередь, растут объемы поставок горючего автотранспортом, к примеру, в апреле бензовозами импортировано уже 20% ДТ (до войны на автотранспорте импортировали до 0,5% светлых нефтепродуктов). Однако поставки бензовозами дороже по двум ключевым причинам: рост стоимости ДТ привел к росту тарифа на перевозку любых грузов автотранспортом; и дополнительные расходы по наливу на европейских нефтебазах. Нужно прибавить $20/т.

Дополнительные затраты

В это понятие в марте вкладывалась премия, которую закладывают европейские трейдеры в котировки. Однако по данным трейдеров, из-за кризиса в Европе, вызванного отказом от российского горючего и сырья, премия на поставки в апреле и мае составляет $200-300/т. Нужно прибавить $70/т.

Торговая наценка

В этот показатель была заложена логистика по Украине, расходы на обслуживание АЗС и прибыль при розничной реализации топлива. Именно в пределах этой наценки и происходила в довоенное время ценовая конкуренция среди сетей АЗС. Однако за последние два месяца, как уже отмечалось выше, произошел рост цен на ДТ, что нашло отражение в тарифах. Кроме того, до 24.02.2022 в Украину горючее поставлялось по всем направлениям – с Востока, Севера, Запада и по морю на Юге, что давало возможность производить поставки в радиусе 200-300 км от пересечения границы. Сейчас есть только западная граница, которая для АЗС в других областях, особенно на востоке Украины, дает дополнительные логистические расходы. К примеру, от границы с Польшей до Харькова более 1000 км расходы на логистику составляют около 3 грн/л.

Нужно прибавить $60/т или 1,5 грн/л.

Что делать нельзя

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7311, которым предлагается с 1 мая 2022 г. вернуть ставки акциза к значениям довоенного времени и НДС 20%. Налоги увеличат стоимость горючего в опте и на АЗС при текущих составляющих до 50 грн/л и выше .