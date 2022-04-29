Відмова від нафтопродуктів з Росії та Білорусі стала дуже болісним ударом для українського ринку пального. Якщо мир не буде підписаний найближчим часом, або владою не буде послаблено механізми регулювання уникнути жорсткого дефіциту у найближчі місяці не вдасться.

На сьогодні на більшості українських АЗС відсутні пропозиції пального. Деякі мережі прийняли рішення порушити постанову Кабміну та встановити ціни вище дозволеного рівня. Є ті, що зняли з продажу деякі види пального.

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Вся справа у держрегулюванні – Мінекономіки вказує максимальні ціни за якими можна продавати пальне, але це не завжди дає можливість заробітку мережам АЗС. Формула, за якою йде розрахунок, за поточних змін на ринку пального, потребує корекції.

Складові формули :

європейські котирування (які по бензину та ДП з березня 2022 р. вище за $1000/т та є єдиною зміною у формулі),

логістики до кордону - $50/т,

додаткові витрати - $150/т,

курсу валют (зараз зафіксовані),

податків (акциз з 18.03.2022 нульовий, ПДВ 7%),

торгівельна націнка (5,00 грн/л на ДП та 4,55 грн/л на бензин, або близько $200/т).

Логістика до кордону

Через інфраструктурні особливості вітчизняних залізничних шляхів на кордоні з Європою Україна обмежена в обсягах поставок пального залізницею. Натомість, зростають обсяги поставок пального автотранспортом, для прикладу, у квітні бензовозами імпортовано вже 20% ДП (до війни на автотранспортом імпортували до 0,5% світлих нафтопродуктів). Проте поставки бензовозами є дорожчими через дві ключові причини: зростання вартості ДП призвело до росту тарифу на перевезення будь-яких вантажів автотранспортом; та додаткові витрати на налив на європейських нафтобазах. Потрібно додати $20/т.

Додаткові витрати

В це поняття у березні вкладалась премія, яку закладають європейські трейдери до котирувань. Проте за даними трейдерів, через кризу в Європі, спричинену відмовою від російського пального та сировини, премія на поставки у квітні та травні становить $200-300/т. Потрібно додати $70/т.

Торгівельна націнка

В цей показник було закладено логістика по Україні, витрати на обслуговування АЗС та прибуток при роздрібній реалізації пального. Саме в межах цієї націнки і відбувалась у довоєнний час цінова конкуренція серед мереж АЗС. Проте за останні два місяці, як зазначалось вище, відбулось зростання цін на ДП, що знайшло відображення на тарифах. Крім того, до 24.02.2022 до України пальне постачалось по всіх напрямках – зі Сходу, Півночі, Заходу та морем на Півдні, що давало можливість робити поставки у радіусі 200-300 км від перетину кордону. Наразі маємо тільки західний кордон, що для АЗС в інших областях, особливо на сході України, дає додаткові логістичні витрати. До прикладу, від кордону з Польщею до Харкову більше 1000 км, витрати на логістику становлять близько 3 грн/л.

Потрібно додати $60/т або 1,5 грн/л.

Чото робити неможна

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №7311, яким пропонується з 1 травня 2022 р. повернути ставки акцизу до значень довоєнного часу та ПДВ 20%. Податки збільшать вартість пального в опті та на АЗС при поточних складових до 50 грн/л та вище.

Маючи на меті наповнення бюджету, додаткові 7-12 грн/л призведуть до додаткового та здебільшого непереборного навантаження для бізнесу та громадян, які вирішили залишитись жити та працювати в Україні стані війни.