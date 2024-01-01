Что нужно знать о пробеге автомобиля

Сделать условно вечный автомобиль с ресурсом более миллиона километров технически возможно. В конце 80-х и начале 90-х годов такие машины выпускались и многие из них ездят по дорогам до сих пор. Но производство подобных машин экономически нецелесообразно, ведь маркетинговые усилия направлены на то, чтобы пользователи меняли автомобиль раз в 4-6 лет.

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Во многих случаях решение о продаже автомобиля его первый владелец принимает тогда, когда растут расходы на его обслуживание, или выходит новая модель и здесь есть несколько типичных вариантов.

При каком пробеге начинаются проблемы?

Большинство транспортных средств работают бесперебойно до 80 000 - 130 000 км, но это не гарантировано. Некоторые авто могут иметь проблемы с двигателем автоматической трансмиссией, подвеской и другими узлами. Обычно это несовершенство конструкции и такие проблемы, в большинстве случаев, покрываются гарантией. Один из ярких примеров является Volkswagen Group с печально известным DSG, большинство из которых были безвозмездно заменены по гарантии.

Первые расходы на 100 тысяч

Хотя 100 тысяч километров считается небольшим пробегом, расходы на автомобиль начинают расти. Также появляются риски неожиданных поломок.

На этом пробеге обычно требуют замены шины (оба комплекта), если водитель имеет относительно размеренную и спокойную манеру управления. В большинстве автомобилей на таком пробеге уже наступает время большого ТО которое включает в себя замену ремня ГРМ, роликов, помпы и всех рабочих жидкостей.

Если драйвер любит наступить на педаль акселератора по украинским не очень хорошим дорогам, то, как правило, ближе к 100 тысячам потребуют замены детали подвески: рычаги, сайлетблоки, шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники. У любителей активного драйва на таком пробеге могут износиться тормозные диски, а если были сильные "попадания" в ямы – выйти из строя амортизаторы.

Поэтому такой пробег уже заставляет владельца расходы на автомобиль какие-то средства, а это в свою очередь может навести на мысль о смене автомобиля. Кроме того, 100 тысяч соответствует примерно пяти годам среднестатистической эксплуатации и за это время, как правило, выходит новая или обновленная модель.

150-200 тысяч

После 150-200 тысяч большинство автомобилей, которые очень бережно эксплуатируются на украинских дорогах уже требуют вложений в ходовую часть. Среди относительно дорогих деталей можно отметить амортизаторы подвески. Остальные: сейлетблоки, шаровые опоры, рычаги, тяги и наконечники стоят не так дорого. Но чем более премиальный автомобиль и сложнее конструкция подвески, тем больше этих деталей. Естественно это значительно влияет на стоимость ремонта.

После 150-200 тысяч уже могут появляться первые проблемы с двигателем и трансмиссией которые проваливаются в виде утечки рабочих жидкостей. 6-10 лет умеренной эксплуатации это время когда резиновые уплотнители частично теряют свою эластичность и начинают пропускать масло или охлаждающую жидкость. Вытекание из под помпы системы охлаждения, из под сальников коленчатого вала и из других мест дают о себе знать при таком пробеге на большинстве автомобилей европейских брендов.

250-300 тысяч

При пробеге за 200 000 км внимания могут требовать более важные проблемы. Здесь уже начинают выходить из строя дорогостоящие узлы и агрегаты. У многих автомобилей до 200 тысяч не доживает, сцепление и демпферный маховик. Протекают уплотнители двигателя и трансмиссии. Выходит из строя турбонагнетатель, и детали топливной системы. Начинаются проблемы с автоматическими трансмиссиями. Это достаточно дорогие детали сами по себе, кроме того работа по их замене также стоит немало.

В Украинских условиях, из-за использования некачественного топлива, на таком пробеге обычно уже возникают "проблемы с экологией". Проявляются неисправности системы рециркуляции отработанных газов, забивается катализатор и сажевый фильтр. Решение этих вопросов может быть разным, но в любом случае требует затрат средств и времени.

Пробег 300+

При пробеге более 300 тысяч уже возникает вопрос целесообразности дальнейшего содержания автомобиля. Следует помнить, что производители автомобилей при проектировании закладывают именно такой ресурс: 15-20 лет или 300-350 тысяч пробега. После этого срока ресурс почти всех узлов и агрегатов можно считать исчерпанным, а дальнейшие ремонты экономически нецелесообразными.

Феномен распространенного в Украине (и в других бедных странах) использование старых автомобилей объясняется относительной доступностью операций по ремонту, а именно низкой стоимостью работ по сравнению с другими странами.

Выводы Выводы

Автомобиль начинает требовать затрат на пробеге около 100 тысяч километров. Чем больше пробег, тем больше возрастают расходы. После 300-350 тысяч значительно снижается надежность и встает вопрос целесообразности дальнейшего содержания. В большинстве случаев есть смысл обновить автомобиль.