Що потрібно знати про пробіг автомобіля

Зробити умовно вічний автомобіль з ресурсом понад мільйон кілометрів технічно можливо. Наприкінці 80-х та початку 90-х років такі машини випускались і чимало з них їздять по дорогах до сьогодні. Але виробництво подібних машин економічно недоцільне, адже маркетингові зусилля направлені на те, аби користувачі міняли автомобіль раз на 4-6 років.

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У багатьох випадках рішення про продаж автомобіля його перший власник приймає тоді, коли зростають витрати на його обслуговування, або виходить нова модель і тут є кілька типових варіантів.

При якому пробігу починаються проблеми?

Більшість транспортних засобів працюють безперебійно до 80 000 - 130 000 км, але це не гарантовано. Деякі авто можуть мати проблеми з двигуном автоматичною трансмісією, підвіскою та іншими вузлами. Зазвичай це недосконалість конструкції й такі проблеми, у більшості випадків, покриваються гарантією. Один з яскравих прикладів є Volkswagen Group зі сумнозвісним DSG, більшість з яких були безоплатно замінені по гарантії.

Перші витрати на 100 тисяч

Хоча 100 тисяч кілометрів вважається невеликим пробігом, витрати на автомобіль починають зростати. Також з’являються ризики несподіваних поломок.

На цьому пробігу зазвичай потребують заміни шини (обидва комплекти), якщо водій має відносно розмірену та спокійну манеру керування. У більшості автомобілів на такому пробігу вже наступає час великого ТО яке включає в себе заміну ременя ГРМ, роликів, помпи та усіх робочих рідин.

Якщо драйвер любить наступити на педаль акселератора по українських не дуже гарних дорогах, то, як правило, ближче до 100 тисяч потребуватимуть заміни деталі підвіски: важелі, сайлетблоки, кульові опори, рульові тяги та наконечники. У любителів активного драйву на такому пробігу можуть зноситись гальмівні диски, а якщо були сильні «попадання» у ями – вийти з ладу амортизатори.

Тож такий пробіг вже змушує власника витрати на автомобіль якісь кошти, а це своєю чергою може навести на думку про зміну автомобіля. Окрім того, 100 тисяч відповідає приблизно п’яти рокам середньостатистичної експлуатації й за цей час, як правило, виходить нова або оновлена модель.

150-200 тисяч

Після 150-200 тисяч більшість автомобілів, які дуже бережно експлуатуються на українських дорогах вже вимагають вкладень у ходову частину. Серед відносно дорогих деталей можна відзначити амортизатори підвіски. Решта: сейлетблоки, кульові опори, важелі, тяги та наконечники коштують не так дорого. Але чим більш преміальний автомобіль і складніша конструкція підвіски, тим більше цих деталей. Звісно це значно впливає на вартість ремонту.

Після 150-200 тисяч вже можуть з'являтись перші проблеми з двигуном та трансмісією які проваляються у вигляді витікання робочих рідин. 6-10 років помірної експлуатації це час коли гумові ущільнювачі частково втрачають свою еластичність і починають пропускати оливу або охолоджуючу рідину. Витікання з під помпи системи охолодження, з під сальників колінчастого валу та з інших місць даються взнаки при такому пробігу на більшості автомобілів європейських брендів.

250-300 тисяч

При пробігу за 200 000 км уваги можуть вимагати важливіші проблеми. Тут вже починають виходити з ладу дорогі вузли та агрегати. У багатьох автомобілів до 200 тисяч не доживає, зчеплення та демпферний маховик. Протікають ущільнювачі двигуна та трансмісії. Виходить з ладу турбонагнітач, та деталі паливної системи. Починаються проблеми з автоматичними трансмісіями. Це досить дорогі деталі самі по собі, окрім того робота по їх заміні також коштує немало.

В Українських умовах, через використання неякісного пального, на такому пробігу зазвичай вже виникають «проблеми з екологією». Проявляються несправності системи рециркуляції відпрацьованих газів, забивається каталізатор та сажовий фільтр. Розв'язання цих питань може бути різним, але у будь-якому випадку вимагає витрати коштів та часу.

Пробіг 300+

При пробігу понад 300 тисяч вже виникає питання доцільності подальшого утримання автомобіля. Слід пам'ятати, що виробники автомобілів при проектуванні закладають саме такий ресурс: 15-20 років або 300-350 тисяч пробігу. Після цього строку ресурс майже всіх вузлів та агрегатів можна вважати вичерпаним, а подальші ремонти економічно недоцільними.

Феномен розповсюдженого в Україні (та в інших бідних країнах) використання старих автомобілів пояснюється відносною доступністю операцій з ремонту, а саме низькою вартістю робіт у порівнянні з іншими країнами.

Висновки

Автомобіль починає вимагати витрат на пробігу близько 100 тисяч кілометрів. Чим більший пробіг, тим більше зростають витрати. Після 300-350 тисяч значно знижується надійність і постає питання доцільності подальшого утримання. У більшості випадків є сенс оновити автомобіль.