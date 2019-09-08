Путешествия – это прекрасно! Многие семьи любят путешествовать на собственном автомобиле или арендуют машину. Поэтому, надо помнить, что, пересекая границу, нужно иметь немало соответствующих документов.

Прежде всего вам понадобится водительское удостоверение международного образца.

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Права старого образца лучше заранее заменить в сервисных центрах Министерства внутренних дел.



Прежде всего вам понадобится водительское удостоверение международного образца

Понятно, что на границе у Вас спросят и свидетельство о регистрации транспортного средства. Но в первую очередь от вас потребуют зеленую карту, то есть полис страхования авто за рубежом. Без него вам границу не проехать. Хорошо, что приобрести его можно даже на пропускном пункте.



От вас потребуют зеленую карту, то есть полис страхования авто за границей

Ну и перед тем, как выезжаете, ознакомьтесь с особенностями ПДД в стране, в которую выезжаете. Например, в Венгрии надо сразу купить виньетку для проезда по дорогам страны, а в Польше нужно ездить с включенным ближним светом даже днем.

Напомним полный список документов для выезда за границу

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