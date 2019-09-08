Подорожі – це чудово! Багато родин люблять подорожувати на власному автомобілі, або орендують машину. Тож, треба пам'ятати, що, перетинаючи кордон, потрібно мати чимало відповідних документів.

Перш за все вам знадобиться посвідчення водія міжнародного зразка.

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Права старого зразка краще заздалегідь замінити у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.



Перш за все вам знадобиться посвідчення водія міжнародного зразка

Зрозуміло, що на кордоні у Вас запитають і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Та у першу чергу, від вас вимагатимуть зелену карту, тобто поліс страхування авто за кордоном. Без нього вам кордон не проїхати. Добре, що придбати його можна навіть на пропускному пункті.



Від вас вимагатимуть зелену карту, тобто поліс страхування авто за кордоном

Ну і перед тим, як виїжджаєте, ознайомтеся з особливостями ПДР в країні, в яку виїжджаєте. Наприклад, в Угорщині треба одразу купити віньєтку для проїзду дорогами країни, а в Польщі потрібно їздити з увімкненими ближнім світлом навіть вдень.

Нагадаємо про повний список документів для виїзду за кордон

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