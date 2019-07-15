Тим, хто планує поїздку на відпочинок за межі України, радимо ознайомитись з переліком вимог та необхідних документів.

Головний сервісний центр МВС України пропонує українцям скористатись онлайн-сервісом для підготовки до закордонної подорожі на автомобілі – власному чи з попутниками.

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Які документи необхідні для виїзду за кордон на транспортному засобі? Мінімальний перелік включає наступні документи:

Національне посвідчення водія Міжнародне посвідчення водія Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Розпізнавальний знак України на транспортному засобі Договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Номерний знак на ТЗ

У разі, якщо наявне посвідчення водія не відповідає міжнародним вимогам, МВС радить звернутись до сервісного центру для його заміни.

Наголошується, що індивідуальні номерні знаки автомобілів можуть стати перепоною для перетину кордону, оскільки вони є дійсними лише на території України.

Фото: зразок національного посвідчення водія, що відповідає чинним міжнародним вимогам

Детальну інформацію про відповідні міжнародним вимогам водійські посвідчення та документи, необхідні для перетину кордону, можна отримати в онлайн-сервісі або безпосередньо в одному з сервісних центрів МВС.

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