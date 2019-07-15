Тем, кто планирует поездку на отдых за пределы Украины, советуем ознакомиться с перечнем требований и необходимых документов.

Главный сервисный центр МВД Украины предлагает украинцам воспользоваться онлайн-сервисом для подготовки к зарубежной поездке на автомобиле – собственном или с попутчиками.

Смотрите также: Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов, в которых ехали дети (фото, видео)

Какие документы необходимы для выезда за границу на транспортном средстве? Минимальный перечень включает следующие документы:

Национальное водительское удостоверение Международное водительское удостоверение Свидетельство о регистрации транспортного средства Опознавательный знак Украины на транспортном средстве Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Номерной знак на ТС

В случае, если водительское удостоверение не соответствует международным требованиям, МВД советует обратиться в сервисный центр для его замены.

Отмечается, что индивидуальные номерные знаки автомобилей могут стать преградой для пересечения границы, поскольку они действительны только на территории Украины.

Фото: образец национального водительского удостоверения, отвечающего действующим международным требованиям

Подробную информацию о соответствующих международным требованиям водительских удостоверениях и документах, необходимых для пересечения границы, можно получить в онлайн-сервисе или непосредственно в одном из сервисных центров МВД.

Также интересно: К квартире за 50 миллионов долларов бонусом дают Aston Martin Vulcan