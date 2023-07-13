В летний период грузовые перевозчики имеют дополнительные проблемы - нельзя ездить днем, пока солнце нагревает асфальт. А ночью - из-за комендантского часа в населенных пунктах.

В это теплое время года вследствие попадания прямых солнечных лучей, асфальтное покрытие дорог разогревается до 70 градусов и становится мягким, как пластилин.

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В таких условиях под тяжеловесными грузовиками асфальт может разрушаться. На дорогах могут образовываться пути, наплывы и другие деформации.

Поэтому с целью сохранения дорог в этих тепловых условиях законодательством предусмотрены определенные ограничения и запреты движения тяжеловесных транспортных средств. Предусмотрены и штрафы за нарушение этих ограничений, напоминает “Дорожный адвокат”.

А именно, согласно пункту 35 Порядка от 27.06.2007 №879, движение тяжеловесных транспортных средств может быть запрещено в случае наступления погодных условий, при которых возможно повреждение автомобильных дорог.

Такие запреты могут быть установлены по решению местных властей. При этом они должны быть подтверждены соответствующими дорожными знаками. На этих знаках должна быть указана температура воздуха, при наступлении которой движение тяжеловесных транспортных средств запрещается. За нарушение этих знаков водитель может получить штраф в размере 340 грн. (ч.1 ст.122 КУоАП).

Также предусмотрены постоянные температурные ограничения. А именно запрет движения в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С распространяется на транспортные средства фактической массой более 24 тонны и нагрузкой на ось 7 тонн.

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Указанные запреты не применяются при перевозке опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы.

Эти ограничения не предусматривают обязательной дополнительной установки дорожных знаков. Нарушение этих правил проезда предусматривает наложение штрафа водителям в размере 510 грн. (ст.132-1 КУоАП). При этом возможно задержание автомобиля на штрафплощадку (ст.265-2 КУоАП).

Не увольняются сотрудники полиции в таких случаях и в необходимости сбора доказательной базы. В частности, доказательствами нарушения этой статьи может быть подтверждена информация о температуре воздуха на указанном участке дороги.

При этом вес грузовика может быть зафиксирован согласно данным товарно-транспортной накладной или путем фактического взвешивания в пункте габаритно-весового контроля.

Таким образом, водителям тяжеловесных транспортных средств нужно быть внимательными в это время года и во время движения систематически контролировать температуру воздуха. Благодаря этому сохранятся дороги, а водители смогут избежать дополнительных штрафов.