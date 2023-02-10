Рекордная отмена штрафа Укртрансбезопасности на сумму 2,8 млн. грн. прошло в одном судебном заседании.

Апелляционный суд признал незаконными 90 постановлений Укртрансбезопасности по автоматическому взвешиванию на общую сумму штрафов 2 800 000 грн.

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Укртрансбезопасность «проиграла» в суде очередное дело по автоматическому взвешиванию! Решение Третьего апелляционного административного суда от 25.01.2023 г. по делу №206/1823/22.

Несмотря на систематические отмены судами штрафов Укртрансбезопасности по формальным причинам, последняя даже не пыталась соблюдать требования закона и продолжала выносить постановления по неустановленной форме.

Суды отменяли эти противоправные постановления Укртрансбезопасности. Однако последняя вместо того, чтобы исправлять эти недостатки, продолжала выносить эти постановления по какой-то самостоятельно «сконструированной» форме, что противоречило требованиям закона.

В одной из таких ситуаций в отношении перевозчика было вынесено 90 таких самостоятельно «сконструированных» Укртрансбезопасностью постановлений за превышение весовых норм на общую сумму штрафов 2 800 000 грн.

Как суд первой инстанции, так и апелляционный суд бесспорно упразднили эти постановления. В частности, Третий апелляционный суд подчеркнул, что форма и содержание постановления должно соответствовать требованиям закона.

Суть ситуации в том, что суды даже не рассматривали действительно ли превышение весовых норм. Они упразднили эти постановления чисто формальных причин.