Рекордне скасування штрафу Укртрансбезпеки на суму 2,8 млн. грн. відбулось в одному судовому засіданні.

Апеляційний суд визнав незаконними 90 постанов Укртрансбезпеки по автоматичному зважуванню на загальну суму штрафів 2 800 000 грн.

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Укртрансбезпека «програла» в суді чергову справу по автоматичному зважуванню! Рішення Третього апеляційного адміністративного суду від 25.01.2023 у справі №206/1823/22.

Попри систематичні скасування судами штрафів Укртрансбезпеки з формальних причин, остання навіть не намагалась дотримуватись вимог закону та продовжувала виносити постанови за невстановленою формою.

Суди скасовували ці протиправні постанови Укртрансбезпеки. Однак остання, замість того, щоб виправляти ці недоліки, продовжувала виносити ці постанови за якоюсь самостійно «сконструйованою» формою, що суперечило вимогам закону.

У одній з таких ситуацій відносно перевізника було винесено 90 таких самостійно «сконструйованих» Укртрансбезпекою постанов за начебто перевищення вагових норм на загальну суму штрафів 2 800 000 грн.

Як суд першої інстанції, так і апеляційний суд безспірно скасували ці постанови. Зокрема Третій апеляційний суд наголосив, що форма і зміст постанови має відповідати вимогам закону.

Суть ситуації в тому, що суди навіть не розглядали чи дійсно було перевищення вагових норм. Вони скасували ці постанови суто формальних причин.