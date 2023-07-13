В літній період вантажні перевізники мають додаткові проблеми - не можна їздити вдень, поки сонце нагріває асфальт. А вночі - через комендантську годину у населених пунктах.

У цю теплу пору року внаслідок попадання прямих сонячних променів, асфальтне покриття доріг розігрівається до 70 градусів і стає м’яке, наче пластилін.

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В таких умовах під великоваговими вантажівками асфальт може руйнуватися. На дорогах можуть утворюватися колії, напливи та інші деформації.

Тому, з метою збереження доріг у цих теплових умовах, законодавством передбачено певні обмеження та заборони руху великовагових транспортних засобів. Передбачено і штрафи за порушення цих обмежень, нагадує “Дорожній Адвокат”.

А саме, відповідно до пункту 35 Порядку від 27.06.2007 №879 рух великовагових транспортних засобів може бути заборонено у разі настання погодних умов, за яких можливе пошкодження автомобільних доріг.

Такі заборони можуть бути встановлені за рішенням місцевої влади. При цьому, вони повинні бути підтверджені відповідними дорожніми знаками. На цих знаках має бути вказана температура повітря, при настанні якої рух великовагових транспортних засобів забороняється. За порушення цих знаків водій може отримати штраф 340 грн. (ч.1 ст.122 КУпАП).

Також передбачено постійні температурні обмеження. А саме заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С° поширюється на транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн.

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Зазначені заборони не застосовуються при перевезенні небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці.

Ці обмеження не передбачають обов’язкового додаткового встановлення дорожніх знаків. Порушення цих правил проїзду передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 510 грн. (ст.132-1 КУпАП). При цьому можливе затримання автомобіля на штрафмайданчик (ст.265-2 КУпАП)..

Не звільняються працівники поліції у таких випадках і в необхідності збору доказової бази. Зокрема, доказами порушення за цією статтею може бути підтверджена інформація про температуру повітря на зазначеній ділянці дороги.

При цьому вага вантажівки може бути зафіксована згідно з даними товарно-транспортної накладної або шляхом фактичного зважування у пункті габаритно-вагового контролю.

Таким чином, водіям великовагових транспортних засобів потрібно бути уважними в цю пору року та під час руху систематично контролювати температуру повітря. Завдяки цьому збережуться дороги, а водії зможуть уникнути додаткових грошових штрафів.