Первый кроссовер от BMW: может хорошо сохраниться X5 серии E53 и еще и приносить удовольствие от вождения и владения им? Оказывается, что да!

На одометре этого BMW X5, который был выпущен еще в 2004 году, всего 100 тыс км! Под капотом установлен двигатель объемом 4.4 л – N62B44. Много "страшилок" об этом автомобиле бродит по планете, однако через много лет БМВ Е53 и до сих пор пользуются спросом на вторичном рынке.

Что нужно знать потенциальным покупателям в 2020 году? На что обратить внимание при покупке BMW X5 E53, какому мотору лучше отдать предпочтение? Ответы на эти и другие вопросы ищите в видео.

Напомним, что 100-летний Ford A полностью разбил кроссовер BMW.