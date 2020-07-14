Происшествие произошло на дороге Триндл в американском штате Пенсильвания.

Пожарная служба города Нью Кинстаун (штат Пенсильвания, США) опубликовала фотоподборку ДТП между олдкаром Ford Model A и современным кроссовером BMW.

В результате аварии BMW оказался разбитым в кювете, а Ford Model A остался на дороге почти невредимым. У старинного авто погнулись рама и некоторые кузовные элементы.

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В то же время BMW, скорее всего, получит статус "восстановлению не подлежит" и направится на страховой аукцион, откуда украинцы привозят себе автомобили.

Справка “Авто24”

Структура кузова современного автомобиля создана с учетом “зон смятия”, которые принимают на себя энергию ДТП, защищая жизнь пассажиров.

Напомним, как незакрепленный груз "летает" по салону при ДТП.