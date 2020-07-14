Подія сталася на дорозі Тріндл в американському штаті Пенсильванія.

Пожежна служба міста Нью Кінстаун (штат Пенсильванія, США) опублікувала фотопідбірку ДТП між олдкаром Ford Model A та сучасним кросовером BMW.

В результаті аварії BMW опинився розтрощеним у кюветі, а Ford Model A залишився на дорозі майже неушкодженим. У старовинного авто погнулись рама та деякі кузовні елементи.

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Водночас BMW, швидше за все, отримає статус "відновленню не підлягає" та попрямує на страховий аукціон, звідки українці привозять собі автомобілі.

Довідка “Авто24”

Структура кузова сучасного автомобіля створена з урахуванням “зон зім’яття”, які беруть на себе енергію ДТП, захищаючи життя пасажирів.

Нагадаємо, як незакріплений вантаж "літає" по салону при ДТП.