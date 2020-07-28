Перший кросовер від BMW: чи може добре зберегтися X5 серії E53 та ще й приносити задоволення від водіння та володіння ним? Виявляється, що так!

На одометрі цього BMW X5, який був випущений ще у 2004 році, всього 100 тис км! Під капотом встановлено двигун об'ємом 4.4 л - N62B44. Багато "страшилок" про цей автомобіль бродить по планеті, однак через багато років БМВ Е53 й досі користуються попитом на вторинному ринку.

Що потрібно знати в потенційним покупцям в 2020 році? На що звернути увагу при покупці BMW X5 E53, якому мотору краще віддати перевагу? Відповіді на ці та інші запитання шукайте у відео.

Нагадаємо, що 100-річний Ford A вщент розтрощив кросовер BMW..