Что нужно знать перед визитом в сервисный центр МВД

Прежде всего необходимо определиться с услугой, которую хотите получить в сервисном центре МВД и подготовить соответствующий пакет документов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте в разделе “Услуги”. Среди главных документов для получения государственных услуг – паспорт с отметкой о месте регистрации и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Читайте также: Как работает новая система очереди в сервисных центрах МВД: видео

Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо осуществить регистрацию для получения услуг. Это возможно сделать онлайн на сайте через Е-запись на 21 день вперед. Далее авторизоваться и выбрать удобное территориальное подразделение. Услуги предоставляются по принципу экстерриториальности, то есть независимо от места “прописки”. Также граждане могут зарегистрироваться через терминал, который расположен в сервисном центре МВД и в этот день получить услугу.

Территориальные сервисные центры МВД, которые предоставляют услуги, работают по следующему графику:

вторник-пятница – с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);

суббота – с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);

выходные дни: воскресенье, понедельник.

во время воздушных тревог предоставление услуг прекращается

За услуги можно оплатить перед обращением в сервисный центр МВД онлайн. Реквизиты доступны по ссылке. Также произвести оплату возможно непосредственно в отделении банковского учреждения, работающего в помещении сервисного центра МВД.

Перед визитом в сервисный центр МВД стоит ознакомиться с актуальной информацией о предоставлении услуг. Она размещена и постоянно обновляется на официальных ресурсах.