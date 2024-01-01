Как работает новая система очереди в сервисных центрах МВД: видео

О преимуществах системы и цифровизации услуг рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Андрей Онуфрей в прямом эфире телеканала ICTV общеукраинского телемарафона "Единые Новости".

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Как рассказал Андрей Онуфрей, зарегистрироваться в системе Е-запись возможно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД или в терминалах самообслуживания. Они расположены непосредственно в помещении сервисных центров МВД.

"Важно заметить, что запись является индивидуальным, то есть никто другой, кроме субъекта обращения, воспользоваться этой записью не сможет. Кроме того, в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащиеся в документах – в предоставлении услуги будет отказано", – отметил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций.

Андрей Онуфрей рассказал, что онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед. Если гражданин желает получить услугу в день обращения – он может зарегистрироваться через терминал самообслуживания.

Также Андрей Онуфрей добавил, что 11 марта 53 сервисные центры МВД полностью перешли на новую систему записи. Это те структурные подразделения, где ввели новый онлайн-запись в первую очередь, 18 февраля. Отныне регистрация в новую Е-запись здесь происходит как онлайн, так и в терминалах самообслуживания.

Еще в 91 в сервисном центре МВД регистрация в новую систему осуществляется только онлайн. Сейчас в терминалах пока работает предыдущая версия электронной очереди. Полный переход всех сервисных центров на новую систему управления очередью состоится 25 марта.

Среди обещанных преимуществ новой системы Е-записи – полная автоматизация процесса управления, невозможность посторонних вмешательств и повышение эффективности обслуживания граждан. Также предусмотрена защита от автоматизированных ботов, которые ранее "вылавливали" талоны из системы.

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"Также мы отходим от понятия "талон". Главный сервисный центр совместно с МВД работает над внедрением новой системы. Сообщение о записи будет поступать на электронную почту, указанную при регистрации. Также в будущем будут реализованы смс-оповещения, которые будут поступать заказчику услуг. Там будет указана дата и время получения услуги", – добавил Андрей Онуфрей.

Главный сервисный центр МВД работает над улучшением услуг, предоставляемых и комплексно подходит к устранению проблем и факторов, которые влияют на качество обслуживания граждан. Новая система Е-записи – это совместный проект Главного сервисного центра МВД, Министерства внутренних дел и Министерства цифровой трансформации Украины.