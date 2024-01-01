Як працює нова система черги у сервісних центрах МВС: відео

Про переваги системи та цифровізацію послуг розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрій Онуфрей у прямому ефірі телеканалу ICTV загальноукраїнського телемарафону "Єдині Новини".

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Як розповів Андрій Онуфрей, зареєструватися в системі Е-запис можливо онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС або в терміналах самообслуговування. Вони розташовані безпосередньо в приміщенні сервісних центрів МВС.

"Важливо зауважити, що запис є індивідуальним, тобто ніхто інший, окрім суб’єкта звернення, скористатися цим записом не зможе. Крім того, у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах – у наданні послуги буде відмовлено", – зазначив заступник начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій.

Андрій Онуфрей розповів, що онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед. Якщо громадянин бажає отримати послугу в день звернення – він може зареєструватись через термінал самообслуговування.

Також Андрій Онуфрей додав, що 11 березня 53 сервісні центри МВС повністю перейшли на нову систему запису. Це ті структурні підрозділи, де запровадили новий онлайн-запис у першу чергу, 18 лютого. Відтепер реєстрація в новий Е-запис тут відбувається як онлайн, так і в терміналах самообслуговування.

Ще в 91 в сервісному центрі МВС реєстрація в нову систему здійснюється тільки онлайн. Наразі у терміналах поки працює попередня версія електронної черги. Повний перехід усіх сервісних центрів на нову систему керування чергою відбудеться 25 березня.

Серед обіцяних переваг нової системи Е-запису – повна автоматизація процесу керування, унеможливлення сторонніх втручань та підвищення ефективності обслуговування громадян. Також передбачений захист від автоматизованих ботів, які раніше "виловлювали" талони з системи.

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"Також ми відходимо від поняття "талон". Головний сервісний центр спільно з МВС працює над впровадженням нової системи. Повідомлення про запис надходитиме на електронну пошту, вказану під час реєстрації. Також у майбутньому будуть реалізовані смс-сповіщення, які надходитимуть замовнику послуг. Там буде вказано дата та час отримання послуги", – додав Андрій Онуфрей.

Головний сервісний центр МВС працює над покращенням послуг, що надаються та комплексно підходить до усунення проблем і чинників, які впливають на якість обслуговування громадян. Нова система Е-запису – це спільний проект Головного сервісного центру МВС, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства цифрової трансформації України.