Що треба знати перед візитом до сервісного центру МВС

Перш за все необхідно визначитись з послугою, яку бажаєте отримати в сервісному центрі МВС та підготувати відповідний пакет документів. З їхнім переліком можливо ознайомитись на сайті в розділі “Послуги”. Серед головних документів для отримання державних послуг – паспорт з відміткою про місце реєстрації та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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Перед зверненням до сервісного центру МВС необхідно здійснити реєстрацію для отримання послуг. Це можливо зробити онлайн на сайті через Е-запис на 21 день вперед. Далі авторизуватись та обрати зручний територіальний підрозділ. Послуги надаються за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від місця “прописки”. Також громадяни можуть зареєструватись через термінал, який розташований в сервісному центрі МВС та в цей день отримати послугу.

Територіальні сервісні центри МВС, які надають послуги, працюють за таким графіком:

вівторок-п’ятниця – з 8:00 до 17:00 (без перерви на обід);

субота – з 8:00 до 15:45 (без обідньої перерви);

вихідні дні: неділя, понеділок.

під час повітряних тривог надання послуг припиняється

За послуги можливо сплатити перед зверненням до сервісного центру МВС онлайн. Реквізити доступні за посиланням. Також здійснити оплату можливо безпосередньо у відділенні банківської установи, що працює в приміщенні сервісного центру МВС.

Перед візитом до сервісного центру МВС варто ознайомитись з актуальною інформацією щодо надання послуг. Вона розміщена та постійно оновлюється на офіційних ресурсах.