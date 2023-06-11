Молодой медвежонок залез в Toyota RAV4 и хозяйничал внутри на несколько часов. Теперь машину ждут на аукционе Copart.

Встречи автомобилей с дикими животными редко заканчиваются хорошо, но этот случай имеет счастливый конец хотя бы потому, что люди не пострадали. К сожалению, этого нельзя сказать о салоне Toyota RAV4 третьего поколения, в котором на несколько часов поселился молодой черный медведь. И совсем не для того, чтобы поспать.

Кстати говоря медведь не впервые зашел в автомобиль

Случай произошел в сельской местности Виргинии (США) 6 июня. Владелец автомобиля пришел к своей машине около 10:00 утра и заметил, что подушки безопасности сработали, а лобовое стекло треснуло. Тогда он заметил медведя в бросившемся к окну салоне. Да, это был как момент из фильма ужасов.

Когда он оправился от шоу, владелец машины позвонил в службу спасения, и офицер полиции по охране природы попытался помочь. Он привязал веревку к дверной ручке, чтобы ее можно было открыть из другого автомобиля. Через несколько минут медведь выпрыгнул и убежал. Точно неизвестно, как долго животное находилось внутри; но говорят, что он вошел ночью.

На фотографиях видно, что RAV4 практически выпотрошен изнутри. Приборная панель разорвана, обивка сидений сорвана, сиденья разорваны, и все это в дополнение к разбитому лобовому стеклу и изношенным подушкам безопасности. Вероятно, медведь находился там довольно долго и очень хотел выбраться оттуда.

В результате автомобиль был списан страховой компанией и направлен на аукцион Copart или IAAI. Ждем его в Украине )))

Общение с медведями

Что делать, чтобы подобное произошло, если вы оставляете машину у леса? Лучшая защита – не пускать медведей внутрь, то есть всегда запирать дверь. Они достаточно умны, чтобы открыть дверные ручки, и если внутри есть вкусная еда, медведи могут почувствовать ее запах. Не держите еду в машине, если вы отдыхаете в кемпинге.

Если медведь уже на месте, лучше сначала связаться с властью. Если существует непосредственная угроза, не убегайте. Нельзя громко кричать, размахивать руками, делать все, чтобы казаться большим и пугающим. Это на них не действует. Учтите, что летом медведи станут чрезвычайно активными.